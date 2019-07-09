4 ложных мифа о проститутках

Тема проституции окутана мифами, и некоторые их них настолько крепко укоренились в массовом сознании, что их достаточно трудно опровергнуть.

Но мы попытаемся.

К проституткам ходят только неудачники

Логика этого мифа проста – зачем пользоваться услугами шлюх, когда общая распущенность нравов позволяет найти партнёршу бесплатно. Мол, только отчаявшийся мужик, который не способен хоть кому-то понравиться, будет платить деньги за секс. Однако если мы откинем крайности, то всё получается иначе: «страшко» с немытой головой гордо находит себе выпившую тусовщицу в клубе, а уверенный в себе, успешный мужчина обращается к проститутке. Почему? Да потому, что он в какой-то период жизни не намерен строить какие-то отношения или семью, а искать случайный перепихон он не намерен ввиду большого риска схлопотать «букет», плюс (точнее минус) пустая трата времени, которая для успешного человека считается тяжким грехом – об этом говорят тысячи проституток.

Бывшие проститутки – хорошие жёны

Забавный миф… Кто его придумал? Наверное, сами «хорошие жёны», чтобы как-то создать себе психологическую защиту, так называемую «мантру». Мол, да, я шлюха, но в будущем мне это поможет быть хорошей женой.

Давайте приглушим смех и постараемся разобраться логически. Какой должна быть хорошая жена? Во-первых, всем нравится честность. Может ли шлюха быть честной? Ведь многие из них ведут двойную жизнь… Пожалуй, нет. Во-вторых, все хотят, чтобы их жена была хороша в постели. Тут проститутка, скорее всего, имеет фору, ведь быть «хорошей в постели» – это её работа. Но обязательно ли торговать своим телом, чтобы стать приятной любовницей? В-третьих, как ни крути, я очень хочется иметь рядом умного человека, который и разговор поддержит, и детей чему-то научит, и вам, если надо в чём-то сможет помочь. А может ли проститутка быть умной? Наверное, может, но вот только она почему-то на нашла иной сферы, где можно заработать на жизнь – раздвигать ноги ведь легче, правда?

Кто ещё хочет хорошую жену? Налетайте…

Жизнь проститутки – легка и беззаботна

Вот тут хочется немного вступиться и за девчонок. Да, работа не требует специальной подготовки – только то, чем наградила природа. Но это не значит, что работа эта лёгкая. Это не развлечение и не распущенность, а тяжёлый труд. Добавьте к этому постоянный риск. Путан регулярно избивают, издеваются, а иногда и убивают. Есть даже статистика, что 9 из 10 шлюх, кто работает больше 2 лет, хоть раз пытались покончить с собой. Психологически девушки тоже травмируются – представьте, что им нужно быть милыми и ласковыми с неприятными им мужиками – старыми, толстыми, грязными, пьяными… И так изо дня в день.

Проститутки – «санитары леса»

Есть такое мнение, что наличие проституток положительно сказывается на уровне преступлений на сексуальной почве. Мол, если бы их не было, то одинокие мужики бросались бы на всех подряд с самыми грязными намерениями. А так… выходит пар, спускается яд, маньяки успокаиваются, и почти все довольны. На деле же, психологи, сексопатологи и психотерапевты отмечают, что психически нездоровые люди, маньяки, психопаты выпустить пар могут только «своим» способом. А что касается «нормальных» мужиков, которые в теории могут кого-то изнасиловать от «голода», то эффект от секса с проституткой весьма кратковременен – есть куча исследований по этому поводу. Тезис про «проституток – санитарок леса» имеет право на жизнь, но не стоит его преувеличивать.