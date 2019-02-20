Самое популярное порно в 2018 году

Самый солидный порно-ресурс сети PornHub опубликовал подробный отчёт, из которого вы узнаете о стремительном подъёме Украины, разнице во вкусах между разными народами и степени стойкости пользователей из тех или иных стран.

Страны, в которых чаще всего смотря порно

Самой «смотрящей» страной была и остаётся Америка. Англичане и индусы замыкают почётную тройку. Россия на 19-м месте – чуть-чуть опередили ЮАР. По сравнению с 2017-м наши потеряли одну строчку рейтинга. Это по официальным данным. На деле же, наверняка мы повыше – PornHub же платный, а мы любим халявку. Прорывом года стала Украина, которая нарастила сразу 11 строчек рейтинга и ворвалась в ведущую двадцатку стран.

Страны, в которых дольше всего смотря порно

Ещё один интересный показатель – длительность сессий. Самыми крепкими ребятами могут похвастаться Филиппины – 13 минут и 50 секунд! Вот это выдержка! С большим отрывов на втором месте ЮАР – 10:57. Мазолистая бронза у США – 10:37. Россияне, увы, видимо, слишком динамичный образ жизни ведут – всего 7:48. Украина на четвёртом месте – 10:26.

Какое порно смотрят в разных странах

Самая популярная категория в РФ, Украине и Казахстане – хентай. Это такое порнушное аниме. Хотя, вы и так это знаете, кого мы учим. Этот жанр удерживает первое место и других странах Азии. Англо-саксы (США, Австралия, Канада, Великобритания) любят больше всего жанр “lesbian”. В Африке, разумеется, “ebony”. Ну а вот вся карта мира, если интересно:

Пропорция по полам – 73 на 27. Это в России и Украине. Также две братские страны проявляют удивительную консервативность в выборе конкретный актрис. Вот уже 7 лет, как Саша Грей ушла из этого бизнеса, но тут она до сих пор самая популярная. Вот полная пятёрка – sasha grey, Allison parker, Madison ivy, leolulu, mia khalifa. А вот самые популярные жанры – hentai, cartoon, anal, MILF, lesbian.

Напоследок вот интересный факт. Братушки-славяне поляки, в прошедшем году резко потеряли интерес к такой категории как “duze cycki” (т.е. дюже цицки), большая грудь. Потеря составляет 232%!!!! Силиконовые клиники бьют тревогу!!! Это что ж это такое творится! Сегодня мужики теряют интерес к большим сиськам, а завтра??? Опомнитесь, пшеки!

p.s. ещё пару слов о Россиюшке родненькой. Недавно очередной порнушный Оскар взял Алексей Маетный! Ай да, молодец!