Россиянин завоевал уже ВОСЕМЬ «порно-оскаров»

Уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маетный на днях взял восьмую награду в добавок к тем семи, что у него уже были.

На это у него ушло три года. Заработанные деньги уже вкладывает в собственную студию и продюсирует начинающих актёров. Среди победных номинаций такие престижные жанры как «лучшая сцена анального секса», «лучшая сцена группового секса», «лучшая сцена с двойным проникновением» и…. «лучшая мужская роль».

Снимается Алексей под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree). В индустрию пришёл в 18 лет (в 2007 году). Отличается дрыщавым телосложением и конопатой физиономией. В послужном списке актёра уже более тысячи работ. По образованию «специалист по связям с общественностью».

Ещё одна деталь: он женат. Среди порноактёров это обычное дело. Супруга тоже трудится в этой сфере. Её зовут Бриджит Би, и она испанка. По словам самого героя, профессия ничуть не мешает их счастливому браку: «Я отличаю умывальник от унитаза, как у нас говорят».

Живёт чета в Лос-Анджелесе. Но он часто вспоминает родной Петербург и навещает родителей и бабушку-блокадницу. В его планах также строительство загородного дома недалеко от родного города. Хочет жить на родине в межсезонье.

Также Алексей Маетный очень горит желанием увидеться со своей бывшей. По его словам, без воспоминаний о ней он бы не добился успеха в США. Мол, он её любил, а она его бросила – потому парень и подался сначала в Европу, а потом и в Америку.

Плюс ещё одна мотивирующая причина – «чтобы Россию уважали!»

Также в многочисленных интервью он позиционирует себя как интеллигент – нет ни пирсинга, ни татуировок, ни мощной бицухи, ни крутого пресса. Говорит, что в школе был застенчивым мальчиком и совсем не нравился девчонкам.