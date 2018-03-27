Ленивый секс – 7 лучших поз

Настоящая находка для тех, у кого не хватает сил на полноценную, активную ночь с любимым человеком.

Миссионерская

Без лишних выкрутасов. Старая добрая лежачая поза. Девушка может варьировать положение ног, чтобы получать стимуляцию клитора больше или меньше. Главный плюс – минимальные энергозатраты и максимальная близость партнёров.

Ложки

Отличная поза для секса на расслабоне. Особых усилий не требуется, плюс удобно ласкать клитор и грудь.

На боку лицом к лицу

Примерно тоже самое, что ложки, только партнёры разворачиваются лицом друг к другу. Положение женщины можно менять, подложим под таз подушку.

Миссионерская позиция с ногами наверх

При этом варианте миссионерской позы проникновение будет максимальным. От мужчины требуются некоторые усилия, но всё равно не такие интенсивные, потому поза хороша в том случае, если вы после рабочего дня устали.

Крест

Мужчина лежит на спине. Девушка ложится на него, перпендикулярно. Необычно. И это уже хорошо само по себе. Можно дополнить композицию секс-игрушкой.

Наездница сидя

Партнёр опирается спиной. Женщина садится сверху. В таком случае с стороны мужчины будет требоваться минимум активности, и он сможет расслабиться.

69 на боку

Тут всё понятно из названия. В положении на боку ни мужчине, ни женщине не придётся особо напрягаться.