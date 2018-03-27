Ленивый секс – 7 лучших поз

Настоящая находка для тех, у кого не хватает сил на полноценную, активную ночь с любимым человеком.
Миссионерская
Без лишних выкрутасов. Старая добрая лежачая поза. Девушка может варьировать положение ног, чтобы получать стимуляцию клитора больше или меньше. Главный плюс – минимальные энергозатраты и максимальная близость партнёров.
Ложки
Отличная поза для секса на расслабоне. Особых усилий не требуется, плюс удобно ласкать клитор и грудь.
На боку лицом к лицу
Примерно тоже самое, что ложки, только партнёры разворачиваются лицом друг к другу. Положение женщины можно менять, подложим под таз подушку.
Миссионерская позиция с ногами наверх
При этом варианте миссионерской позы проникновение будет максимальным. От мужчины требуются некоторые усилия, но всё равно не такие интенсивные, потому поза хороша в том случае, если вы после рабочего дня устали.
Крест
Мужчина лежит на спине. Девушка ложится на него, перпендикулярно. Необычно. И это уже хорошо само по себе. Можно дополнить композицию секс-игрушкой.
Наездница сидя
Партнёр опирается спиной. Женщина садится сверху. В таком случае с стороны мужчины будет требоваться минимум активности, и он сможет расслабиться.
69 на боку
Тут всё понятно из названия. В положении на боку ни мужчине, ни женщине не придётся особо напрягаться.
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