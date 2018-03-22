7 лучших поз для секса стоя

Освоив эти позы, вы вырветесь из темницы вашей спальни и сможете «устроиться» практически везде.

С поднятой ногой

Мужчина и женщина стоят лицом друг к другу. Мужчина держит одну ногу женщины. Если почувствуете некомфортную неустойчивость, можно прислонить девушку к стене.

Сзади

Женщина наклоняется вперёд, а мужчина… ну, вы понимаете. Поза хороша как для вагинального, так и для анального секса. Главное покрепче держать девушку за талию или бёдра.

Лёжа + стоя

Девушка ложится на спину ближе к краю кровати (стола, широкого подоконника, капота автомобиля) и закидывает ноги на плечи стоящему мужчине. Подходит в тех случаях, когда женщина устала и не хочет стоять.

Ноги крестиком

Почти тоже самое, только женщина должна скрестить ноги. В таком положении стенки влагалища будут более плотно обхватывать пенис, что ведёт к более сильной стимуляции.

Сзади на краю кровати

Для тех девушек, кто не в такой хорошей физической форме. Женщина может опереться руками или даже всем туловище на кровать (или что-то похожее). По договорённости можно держать девушку за запястья, связав их или сковав наручниками.

Около стены

Технически всё просто. Девушка стоит лицом к стене. Мужчина находится сзади. Устойчиво и удобно, без лишней акробатики.

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Стоячий вариант известной позы. Тут мужчине нужно держать партнёршу на весу. Рекомендуем положить на пол матрас или хотя бы пару подушек на тот случай, если не удастся устоять.