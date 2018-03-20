Как понять, что вы нравитесь девушке

Помимо знаменитой тонкой мужской интуиции можно включить простую житейскую логику и распознать некоторые неосознанные сигналы.

Есть длиннющий список таких сигналов, однако большинство из них не работает у большинства дам. Психолог Моника Мур выявила самые верные невербальные сигналы, которые женщины неосознанно посылают тому, кто им нравится.

Итак, их 12:

Улыбка. Вроде бы просто, но всё равно не все понимают. Также желательно различать дежурную улыбку продавца и настоящую. Короткие взгляды. Как говорится, «стреляют глазами». То же все знают об этом, но не всегда понимают. Отвод взгляда. Как только вы встретились глазами, девушка отводит взгляд. В моменты симпатии и влюблённости все мы походим на подростков. В хорошем смысле. Долгие взгляды. Некоторые дамы не отводят взгляд, а наоборот – только смотрят в глаза, как будто хотят сказать что-то. Игра с волосами. Во время разговора с объектом симпатий многие девушки перебирают волос пальцами. Облизывание губ. Сигнал очень красноречив – она уже готова к поцелую! Демонстрация шеи. Девушки делают это откидывая пряди волос назад, потягиваясь, собирая волосы в пучок… много способов. Наклон головы в вашу сторону. Как только вы заговорите с ней, и она чуть-чуть наклонит голову к вам, всё! Попалась. Поворот в вашу сторону на стуле. Если девушка сидит за столом, и вы начинаете с ней говорить, ей легче просто повернуть голову. Но если она поворачивается всем телом, то это ещё один знак. Касания. Во время разговора она может коснуться вашей руки, плеча. Тут и дурак поймёт, что к неприятному для неё человеку она не захочет прикасаться. Смех. Человек может смеяться только в комфортной психологической обстановке. И если она смеётся в вашем присутствии, это хороший знак. Поглаживание какого-то предмета. Во время общения она может теребить в руках какой-то предмет – чайную ложку, телефон, ключи, ручку. Незаметно проследите за этими движения. Если она поглаживает эти предметы, то у вас наверняка есть шанс на её внимание.

Эти сигналы нужно рассматривать в контексте. В некоторых ситуациях улыбка может быть связана с элементарной вежливостью и хорошим воспитанием, например. Также есть очень дружелюбный тип девушек, которым свойственно иногда прикасаться к собеседнику или много смеяться. В таком случае понаблюдайте, как она ведёт себя с остальными и сравните.

Разумеется, не стоит обольщаться даже если у вас набралось уже несколько сигналов. Это только знак того, что вы ей интересны – это не победа, а только начало игры.

Отрицательные сигналы

Увы, есть и такие сигналы, которые девушки посылают тем, кто не интересует их. Их можно понять и без психологов – отворачивается во время беседы, зевает, не поддерживает разговор. В таком случае постарайтесь сменить тактику или тему для разговора и обязательно попробуйте ещё несколько раз. Возможно, она просто не в духе.