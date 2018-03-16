5 вещей, которые загубят ваше первое свидание

Излишне говорить о том, что первое свидание крайне важно. Ошибки на нём имеют крайне негативные последствия. И ошибки эти лучше не повторять. Вот эти вещи девушки ОЧЕНЬ не любят.

Опаздывания

Да, они могут сами опаздывать, но мужчине это делать нельзя. Девушка вообще может забыть – ничего страшного, но если мужчина опаздывает, то это настоящая катастрофа. Потому обязательно учитывайте загруженность дорог и прочие факторы. Заведите будильник, напоминалку или ещё что-то, но опаздывать на первое свидание нельзя.

Мат и хамство

Даже если вы уверены, что дама с вами на одной волне, не стоит употреблять ненормативную лексику. Поднатужьтесь и откажитесь от неё хотя бы на один вечер. Любую мысль или пожелание можно высказать и без рабоче-крестьянской лексики. Да, девушка может сама материться, но если услышит это от вас, то высокомерно скривит свою мордочку.

Косноязычность

Мужчина должен уметь выражать свои мысли. Чем более складно, тем лучше. Красноречивые общительные мужчины всегда были любимцами девушек, ведь они, как известно, любят ушами. Вы всегда должны иметь в запасе десяток интересных тем для разговоров, несколько приличных шуток и занимательных историй.

Разговоры о сексе

Даже самая грязная потаскушка себя таковой не считает. Потому если вы заведёте разговор на половую тему, то она всем своим видом даст понять, что об этом пока рано… К таким вещам нужно подступаться крайне осторожно и издалека. Будьте умнее и терпеливее.

Залипание в телефон

И вновь – ОНА может это делать, а вы – нет. Соцсети в её понимании могут быть намного важнее вас, но такого же отношения в ответ девушка не потерпит. Отвлекитесь от всего на время свидания и включите извилины в режим максимально интенсивной работы. Ещё – при звонке можно сказать «очень занят, потом перезвоню», чтобы она услышала и оценила.