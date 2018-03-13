6 позиций для секса, которые не нравятся женщинам

Девушкам в большинстве случае не нравятся эти позы. Если уж вас это волнует (что вряд ли), то можете сделать милость и отказаться от данных позиций.

Миссионерская

Что не так

В данном положении практически исключена какая-либо стимуляция клитора. И это для большей части женщин означает отсутствие большей доли удовольствия.

Как быть

Первое, что стоит попробовать – техника коитального выравнивания. Мужчине следует расположиться чуть выше, чем при обычном сексе, и проникающие движения чередовать со скользящими. Также можно использовать какие-нибудь вибро-насадки.

Догги-стайл

Что не так

Считается, что в данной позе нет интимности. Партнёры не видят лица друг друга и не могут целоваться. Для девушек (некоторых) это большой минус. Также в случае слишком глубокого и неосторожного проникновения возрастает риск боли.

Как быть

Первое – постарайтесь максимально возбудить свою леди. Второе – фрикции желательно делать плавно, постепенно наращивая темп и глубину. Третье – не забывает ласкать клитор, ягодицы, спину, плечи.

Наездница

Что не так

Женщины не могут получить удовольствие, если не уверены в своей внешности. А в таком положении животик и грудь неидеальной формы будут выглядеть не слишком эстетично, что станет большим поводом для её беспокойства.

Как быть

Тут всё очевидно – побольше жарких комплиментов. До, во время и после секса. Также можно предложить ей завязать глаза – возможно, это раскрепостит и её, и вас.

Обратная наездница

Что не так

Тут пенис проникает под не совсем привычным углом. Кому-то, может быть, и нравится, но некоторые чувствуют только боль. Плюс (точнее, минус) клитор почти не стимулируется.

Как быть

Предложить девушке ласкать клитор самой. Другой альтернативы, увы, нет. Или же можно просто отказаться от этой позы.

Обратная наездница на спине

Что не так

Тут многим девушкам некомфортно лежать на мужчине, а для поддержания туловища на весу, нужно прилагать немало физических усилий – не все это могут.

Как быть

Можно использовать похожую позу – «ложки». Всё то же самое, только на боку.

69

Что не так

Тут всё упирается в то, что не все женщины уверены в том, что их промежность выглядит привлекательно. К тому же не все могут получать удовольствие и доставлять его одновременно.

Как быть

Лучше делать это не одновременно, а по очереди. А по поводу уверенности… тут ничего нового не придумаешь.