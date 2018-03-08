11 фактов о либидо

Сексологи утверждают, что многие мужчины не совсем правильно понимают это слово. Давайте разбираться. Вот 11 фактов, которые знают не все.

Либидо сложнее обычного полового влечения

Порой желания нет, но физически секс происходит. Бывает наоборот – глаза хотят, а бренная оболочка игнорирует это. И та, и друга ситуации не являются чем-то таким уж необычным. Иными словами, либидо состоит из двух частей – физиологической и ментальной.

«Нормального» либидо не существует

Желание у всех возникает с разной частотой, потому нет «нормального» либидо, тут всё индивидуально. Либидо может учащаться или проявляться реже (в зависимости от большого количества факторов), но нет никакой строгой нормы.

«Идеального» либидо тоже не существует

Нормы нет. Значит нет «низкого» или «высокого» уровня либидо. Это нужно понять. Иначе это влечёт за собой возможные психологические проблемы, которые напрямую снижают качество вашего секса.

Разный уровень либидо у партнёров ещё не говорит об «охлаждении»

Очень часто бывает, что желание появляется у одного партнёра, а у второго его нет. В таких случаях особо мнительные люди начинают думать, что попросту их не хотят. Однако не стоит впадать в панику, возможно, тут играет роль простая разница темпераментов, физического состояния, уровня усталости или психологического комфорта.

Либидо может меняться

Заболевания и расстройства, связанные с гормонами, сердечно-сосудистой системой и болью, могут снижать уровень либидо. Этим же эффектом обладают некоторые лекарства. При этом снижение либидо может быть одним из сигналов появления недуга. Прислушивайтесь к себе и вовремя обращайтесь к врачу.

На либидо влияют и вполне банальные факторы

Уровень полового влечения ожидаемо снижается под воздействие стресса и обычной усталости. После тяжёлого рабочего дня часто пропадает весь настрой на интим.

Либидо меняется с возрастом

Как и все физиологические процессы, либидо с возрастом меняется. При прочих равных условиях более молодые люди хотят чаще, чем зрелые.

Либидо никак не связан с полом

В обществе бытует мнение, что мужчинам хочется намного чаще. Этот и другие мифы не имеют ничего общего с реальностью. На самом же деле, либидо никак не связан с полом, у него нет никакой гендерной нормы (как и нормы вообще).

Либидо – это не гарантия оргазма

Сексуальное желание, увы, может пропасть ещё до того, как вы его удовлетворите. Потому желательно сохранять правильный настрой в течение всего процесса.

Негативный опыт не влияет на либидо

Такое случается у всех, но это не может и не должно влиять на уровень либидо. По крайней мере, либидо точно не снизится. А вот повыситься в случае положительного опыта с конкретным партнёром – очень даже может.

Нужно хорошо знать свои желания и особенности

Часто изменения уровня либидо могут и не означать чего-то плохо. Чтобы определить свой индивидуальный уровень либидо, важно знать себя и свой организм – насколько часто вы думаете о сексе? Как часто мастурбируете?