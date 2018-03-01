Женщина смеет вас не уважать? Вот возможные причины

Если в вашем общении вдруг наметилась гадкая тенденция неуважения к вашему мнению, то стоит разобраться в причинах. Точнее, в мотивах. Причина-то и так понятна – просто-напросто баба забыла своё место.

Возможная причина №1 – вы стали не такими уверенными в себе

Мужчины, как все мы знаем, должен быть уверен в себе. А если эта уверенность рассеивается, то женщина чувствует это своей… кожей. И начинает «бунтовать». Чтобы этого не случилось, важно в любых обстоятельствах держаться молодцом и демонстрировать твёрдость характера и стальную уверенность в себе. Мужчина-кремень никогда не будет слишком уж сильно горевать по поводу каких-то неудач. И именно такие мужчины привлекают девушек.

Держите себя в форме, развивайтесь физически и умственно, и вашей шкуре…. ну, хорошо, даме и в голову не придёт ставить под вопрос ваш авторитет.

Возможная причина №2 – вы перестали доминировать

В союзе мужчины и женщины лидером должен быть только мужик. Властная жена – верный признак неудачного брака. Так уж повелось, что в большинстве российских семей (в силу разных причин) именно женщина принимает большинство ключевых решений. Так быть не должно, чёрт возьми!

Да, в этом и проявляется знаменитая женская мудрость – превратить мужа в подкаблучника и потом жаловаться, что он тряпка. Со стороны выглядит мерзко. Такое нужно либо пресекать сразу, либо попросту искать новую спутницу. Есть такой типаж дам, которые иначе просто не умеет жить. Если же мужчина вдруг решил вернуть себе бразды правления семьёй, то узурпаторша будет этому всячески противиться, ведь она вошла во вкус и ей, вероятно, понравилась власть над членоносцем. Вся эта борьба чревата не самыми лёгкими решения и конфликтами, но в конце концов это всё приведёт к долгожданной гармонии во всех аспектах совместной жизни.

Возможная причина №3 – вы потеряли жизненные ориентиры

У каждого человека, тем паче мужчины должны быть в жизни цели. Как можно более амбициозные, высокие и трудные. Они могут касаться самых разных секторов вашего бытия – карьера, достаток, спорт, творчество. Женщины всегда будут восхищаться теми мужчинами, которые строят грандиозные планы и упорно работают, чтобы их воплотить в жизнь.

Когда мы молоды, честолюбивы и бедны, легко быть таковым. Гораздо сложнее сохранять возвышенные намерения в более зрелом возрасте. Кое-чего уже достигли, если на что опереться, и вся природа человеческого существа так и нашёптывает на ухо – не спеши, приляг, отдохни, всех денег не заработаешь… И тут многие некогда славные воины хоронят свои пыл, напор и мечты.

Женщины это видят и теряют уважение к своему рыцарю. И вот уже она перед сном вспоминает первую любовь и украдкой плачет о том, что живёт с таким недотёпой. Правда, забывает, что она и сама спустила в унитаз свои таланты, планы и цели юности, но какой с бабы спрос, верно?

Возможная причина №4 – вы стали угрюмым мудаком

Давай вернёмся в юность. Тогда, годы назад, взрослые мужики учили вас, как надо очаровывать женщин. Как там было? – женщины любят ушами. Вспомните, как и вы неуклюжими комплиментами и несмешными, но трогательными шутками старались понравиться симпатичной девчонке. Вспомнили? Так вот, почаще вспоминайте. Женщина – это не добыча и не кусок мяса. Её нужно развлекать, смешить, вызывать положительные эмоции. Если вы ей даёте деньги на шоппинг – это ещё не значит, что она будет от этого счастлива. А если не будет счастлива она, то не будете счастливы и вы. Всё просто – вы одна команда, одно целое, и будет совсем нехорошо если одна половина единого целого постоянно орёт на другую и попрекает её какими-то мелочами.

Итак, коротко: включаем юмор (приличный), добавляем комплименты, выключаем упрёки, снижаем степень психованности.