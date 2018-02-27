9 самых страшных ошибок в сексе

Если вы хотите получать от близости удовольствие, то об этих вещах обязательно нужно забыть.

Молчание

Это давно известно, но многие не соблюдают. Чтобы ваш секс был качественным, его с партнёром нужно обсуждать – до, во время и после. Так вы избежите недопонимания, которое ведёт к не самым приятным последствиям. Поэтому не стесняйтесь озвучивать своих желания, впечатления и ожидания. Разумеется, для этого нужны доверительные отношения, но это уже совсем другая история.

Критика

Грубые, резкие слова способны отбить всё желание вырабатывать тонны эндорфинов. Потому старайтесь формулировать свои пожелания и возражения как можно мягче, ведь девушки так ранимы.

Обида

В постели кто-то из партнёров может партнёра обидеть – вольно или невольно. В любом случае не стоит включать обиду и прекращать всё действо. Постарайтесь относиться проще к критике, а выяснение отношений отложите до более удачного момента.

Игнорирование боли

Если вашей даме больно, то нужно прислушаться, а не делать вид, что вы глухонемой эгоист. Возможно, стоит попробовать другую позу или больше внимания уделить ласкам. Боль – это не нормальное явление в сексе, а потому терпеть её нельзя.

Игнорирование равнодушия

Секс не должен быть театром одного актёра. Да, природа сделала так, что у женщины более пассивная роль, но это не означает, что она вообще никак не должна участвовать. Постарайтесь вовлечь девушку в процесс, иначе ваши отношения быстро сойдут на нет, а вы будете чувствовать себя некрофилом.

Переживания по поводу оргазма

Оргазм – это только одна часть всего комплекса мероприятий. При этом эта часть не является конечной. Кроме того, иногда случается, что кому-то из партнёров так и не удаётся получить оргазм, и в этом тоже нет никакой катастрофы, не стоит по этому поводу переживать – просто сделайте выводы и в следующий раз действуйте иначе.

Использование ароматических свечей в качестве секс-игрушек

Вы рискуете получить ожоги и аллергические реакции – не делайте так.

Секс из-за того, что вы неправильно трактовали чьи-либо желания

Прежде всего стоит понимать, что женщины не хотят секса всегда и везде, круглосуточно, в любой день недели. Потому вполне нормально и естественно, что иногда им может и не хотеться секса. В этом нет ничего страшного или странного.

Алкоголь и прочее

Если перед вами не совсем трезвая партнёрша (алкоголь или что-то другое), то лучше отложить любовные утехи. В мутном сознании могут возникнут такие желания, о которых она потом пожалеет, а вы будете чувствовать себя чуть ли не насильником. Есть другой выход – пригубить самому, тогда вы оба будете в равном положении.