3 вида массажа, который должен уметь делать каждый мужчина

Любому мужчине будет полезно научиться делать массаж. Во-первых, для общего развития. Во-вторых, эти усилия оценит каждая девушка. В-третьих, от того, что эти усилия оценит ваша леди, вы сами получите немало удовольствия. Итак, вот три основных вида массажа.

Расслабляющий

В этом случае основной участок тела – спина. Сначала желательно растереть кожу, усилив тем самым кровообращение. Делать это лучше подушечками пальцев. Круговые движения надо чередовать с простыми движения «туда-сюда». Далее продолжаем делать то же самое, но уже со средним нажимом, постепенно разминая мышцы. Это лучше делать большими пальцами и основанием ладони. Желательно использовать подогретое масло.

Классический эротический массаж

Используя несколько техник можно добиться не только того, что девушка забудет о дневных стрессах, но и настроится на нужный лад. Универсальных приёмов нет, нужно пробовать и следить за реакцией. Например, в Японии принято чередовать холод и жар. Возможно, вашей принцессе это понравится – используйте кубики льда и нагретые камешки. Обязательно нужно масло и, разумеется, терпение. Уделите нежное внимание каждому участку её тела. Начинайте с рук, ног и спины, постепенно перемещая внимание на эрогенные зоны. К тому же не стоит забывать о приятном освещении, ароматах и тихой музыке.

Массаж нуру

Этот особый японский массаж сделать не так уж просто. В паре должны быть особо близкие, доверительные отношения. Смысл просто и сложен одновременно – нужно обильно смазать тело партнёрши кремом, смазаться кремом самому и начать массажировать её всем своим телом. Необычно. Главное – подготовить постель, чтобы не испачкать обивку матраса (выберите простыми из плотной ткани).