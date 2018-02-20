Как перестать думать о ней? 7 способов

Иногда случается такое, что мужчине нравится девушка. И вот симпатия перерастает в безудержное влечение, которые невозможно заглушить даже усилием воли. Но вся беда в том, что у вас ничего не может быть по нескольким веским причинам.

Что тогда делать? Прежде чем расписываться в собственном бессилии, попробуйте это:

Избегание

Логичный ход. Если у вас ничего не может быть, то хотя бы не дразните своё сердце постоянным нахождением рядом. Минимизируйте общение и по возможности вообще его исключите.

Отказ от флирта

Порой мужчина даже не замечает, как в общении позволяет себе лёгкий флирт с понравившейся девушкой. Если вы решили, что между вами ничего не может быть, то лучше так не делать, чтобы не получить целый ворох неприятностей.

Отказ от общения

Если дела совсем плохи, то нужно немедленно обрывать все контакты – не заходите к ней на страницу в соцсетях, не звоните, не пишите, вообще не общайтесь без крайней нужды. Параллельно начните отвлекать себя и свои силы на что-то другое – творчество, спорт, работа, саморазвитие.

Тайна

Даже если ваше увлечение кому-то бросилось в глаза, лучше не обсуждать свою страсть с друзьями. Во-первых, ничего путного они посоветовать не смогут – ваше собственное решение всегда лучше. Во-вторых, вполне вероятно, что ваш секрет может узнать кто-то ещё. И тогда ситуация будет куда более плачевной.

Представить самый неблагоприятный вариант развития событий

Если вы решили, что не должны быть вместе, то у вас есть на то веские причины. И если через них переступить, то это повлечёт за собой не самые благоприятные последствия. Во-первых, могут распасться ваши отношения. Во-вторых, это может повлечь неприятности в сфере друзей или родственников. В-третьих, могут быть проблемы в коллективе на работе или в сфере карьеры. В любом случае совсем гладко всё пройти не может. Оно того стоит?

Стойкость перед лицом провокаций

Иногда со стороны объекта ваших фантазий могут быть какие-то провокации — шуточки, намёки, лесть, прикосновения (случайные, разумеется), комплименты, просьбы о помощи (забить гвоздь у неё дома в пятницу вечером). Не поддаться на эти уловки будет очень непросто, но нужно держаться.

Помнить о своих отношениях

Ваша жена или девушка ведь тоже не просто так рядом с вами. Вспомните, что вас в ней привлекло и постарайтесь освежить ваши с ней отношения. Помните также в том, что мимолётные увлечения могут развеяться, как дым, когда вы потеряете кого-то более важного.