5 лучших упражнений для секса

Спорт важен не только для здоровья и красоты, но и для более утилитарных вещей. Одной из таких вещей является секс, и вот как можно улучшить его качество.

Во время близости работает практически всё тело. В тех или иных позах вся тяжесть (если к сексу это слово вообще применимо) ложится на определённые группы мышц, от которых требуется гибкость, скорость и выносливость.

Упражнение 1 – Кобра

Подходит для различных вариаций на тему миссионерской позиции.

Тут нужны крепкие руки, которые будут удерживать вас достаточно продолжительное время. Также работает пресс и мышцы спины. Именно это и укрепляют отжимания и «нырки кобры».

Итак, становимся в позицию планки, опускаем туловище вниз и останавливаемся примерно в 5 см от пола – это исходное положение. Далее прижимаем бёдра к полу, а туловище стараемся вытолкнуть вверх, выпрямляя руки. Должно получиться что-то вроде выныриваний из воды. Тянемся при этом головой кверху, задерживаемся в верхней точке на пару секунд и возвращаемся. Делаем столько повторений, сколько можем. Также можно «добить» руки и пресс отжиманиями и поднятием туловища.

Упражнение 2 – Мостик на прямых ногах

Подходит для позы «наездница».

Да, тут девушка сверху, но это вовсе не значит, что вы не при делах. Тут очень нужны сильные ягодичные мышцы и выносливые бёдра. Хорошим упражнением для этого считается мостик, точнее его модифицированная версия.

Ложимся на спину, руки – по бокам, ладонями давим на пол, ноги – прямые. Сжимаем ягодицы и поднимаем поясницу над полом, упираясь рукам, пятками и верхней частью спины. Пятая точка, таким образом, отрывается от пола. Держим туловище в таком положении как можно дольше. Это можно назвать обратной планкой. Статическое напряжение лучше чередовать с динамическим. Во втором случае в верхней точке задерживаемся на несколько секунд, медленно возвращаемся обратно и повторяем как можно большее количество раз.

Упражнение 3 – приседания с весом перед грудью

Подходит для позы, где девушка обхватывает бёдра стоящего партнёра.

Тут леди сидит на краю стола или подоконнике и обхватывает вас ногами. Мужчина крепко держит свою «добычу» и делает ритмичные фрикции тазом.

Чтобы делать такие движения много раз и быстро, нужна сильная спина и мощные ноги. Идеальное упражнение – приседания с сэндбэгом (мешок с песком).

Становимся ровно, ноги – на ширине плеч. Берём сэндбэг, прижимаем к себе и приседаем, следя за тем, чтобы спина была ровной. Можно использовать и любой другой тяжёлый предмет. Блин или гантеля тоже подойдут, только нужно держать локти направленными вниз.

Упражнение 4 — Уголок

Подходит для позы «лицом к лицу».

В данной позиции женщина обладает большей степенью инициативу, но и на мужчине лежит крайне важная обязанность. При движениях в положении сидя задействуются мышцы пресса и бёдер. Именно их и укрепляет «уголок».

Садимся на пол, отклоняемся назад, держим ноги прямо. Между туловищем и ногами должен получиться угол в 90 градусов. Задержитесь в таком положении как можно дольше. Если у вас уже хорошо получается, то можно постараться уменьшить угол, подняв ноги выше.

Упражнение 5 – вывод таза вперёд

Подходит для позы «догги-стайл».

Тут нужна гибкость и, разумеется, крепкие, выносливые мышцы. Понадобится эспандер (спортивный жгут) и две опоры. Подойдут стойки турнира, например. Натягиваем жгут между ними и становимся на колени. Исходное положение – сидя ягодицами на пятках. Затем с усилием выталкиваем таз вперёд, задерживаемся в конечной точке на несколько секунд и медленно возвращаемся. Повторите как можно больше.

Если двух опор не нашлось, можно обойтись и одной. Сделайте из жгута петлю и зацепите её за что-то тяжёлое.