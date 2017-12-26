19 поз для тех мужчин, которые любят быть сверху

Большая подборка сексуальных позиций.

Миссионерская

Классика. Самая популярная поза всех времён и народов. Если проявить фантазию, то можно внести долю разнообразия даже в эту, казалось бы, скучную позицию. Можно устроиться так, чтобы женщина немного свешивалась с кровати.

Если же женщина поднимет ноги вверху, то сможет по своему усмотрению варьировать глубину проникновения.

Тут же мужчина опирается на руки и колени. В этой позе больше точек опоры, значит можно увеличить темп, что не может не понравиться.

Здесь девушка вправе делать ногами всё, что угодно – обхватывать ими мужчину, сгибать, поднимать или даже закинуть их на плечи.

Коитальное выравнивание

В этом случае будет более интенсивная стимуляция клитора. Мужчина должен быть чуть выше чем обычно, так, чтобы основание пениса стимулировало головку клитора во время скользящих движений. Женщина в это время должна поймать ритм и приподнимать таз для более тесного «сотрудничества».

Обратная миссионерская

Выглядит немного странно. Тут главное не спешить, а то секс может привести к травме.

Ковбой

Мужской вариант популярной позы «наездница». Проникновение тут будет не слишком глубоким.

Сзади

Лежачий вариант «догги-стайл».

Ещё один вариант – мужчина проникает сзади в лежащую на боку женщину.

Это почти классическая коленно-локтевая поза, но тут мужчина опирает только на одно колено, в то время, как вторая нога на стопе. Чтобы приловчиться нужно какое-то время.

Ножницы

В этом случае положение пениса во влагалище будет нетрадиционным, что подарит обоим партнёрами новые ощущения.

Отбойный полоток

Опасная поза, которую нужно пробовать только после разминки. Есть риск травмировать шею женщины.

Тут тоже нужна разминка. Только в данном случае уже мужчина под угрозой в большей степени.