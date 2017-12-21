5 забытых вещей, улучшающих секс

Секс, как ни странно, это не только биологический, механический акт по схеме «туда-сюда». Существует множество неуловимых тонкостей отношений между двумя партнёрами. И тот, кто не знает этих тонкостей, обречён на половой провал. Рано или поздно, вопрос повышения качества секса станет ребром. И эти вещи помогут вам решить его:

Свечи

Нет, не вагинальные. Тут имеются в виду парафиновые. Они здорово поднимают градус романтичности в вашем логове. Просто красиво расставьте ароматические свечи нужного цвета (рекомендуем насыщенный красный), и ваша пыльная берлога превратится в любовное гнёздышко, где девушке будет гораздо легче уступить вашему мягкому, но настойчивому наступлению.

Вино

О! Вот это наша тема. Вино – это бухлишко, а бухлишко это хорошо. Угощать даму водярой не слишком прилично (хотя нужно быть готовым ко всему), потому запаситесь винишком – это сближает, раскрепощает и объединяет. Желательно заранее знать, какое именно вино любит объект ваших фантазий – красное, белое, сухое, сладкое, креплёное и т.д. Не будете же вы угощать леди спиртягой, как Бегемот.

Массаж

Вот это уже более интимное дело. Расслабляющий массаж должен уметь делать каждый мужик, который претендует на звание «Мачо». Есть куча видеоуроков, книг и курсов – учитесь, пробуйтесь, старайтесь. Не забудьте о массажном масле и обязательно постригите ногти.

Красивое бельё для подруги

Красивый пеньюар не только будет радовать ваш глаз, но и поможет подруге чувствовать себя более желанной и любимой, а это в свою очередь самым положительным образом скажется на качестве вашего секса. Не надо экономить на положительных эмоциях.

Порно

Имеется, в виду совместный просмотр эротических фильмов с вашей подругой, а не… Попробуйте с лёгкой эротики. Не стоит начинать с жёсткого порева, где героиня в одиночку бьётся с пятерыми злодеями.