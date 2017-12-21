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«Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным.»

— Ален Маккензи

5 забытых вещей, улучшающих секс

5 забытых вещей, улучшающих секс
MagMens
MagMens
21 Дек, 2017 / 714 Просмотров

Секс, как ни странно, это не только биологический, механический акт по схеме «туда-сюда». Существует множество неуловимых тонкостей отношений между двумя партнёрами. И тот, кто не знает этих тонкостей, обречён на половой провал. Рано или поздно, вопрос повышения качества секса станет ребром. И эти вещи помогут вам решить его:

Свечи

5 забытых вещей, улучшающих секс

Нет, не вагинальные. Тут имеются в виду парафиновые. Они здорово поднимают градус романтичности в вашем логове. Просто красиво расставьте ароматические свечи нужного цвета (рекомендуем насыщенный красный), и ваша пыльная берлога превратится в любовное гнёздышко, где девушке будет гораздо легче уступить вашему мягкому, но настойчивому наступлению.

Вино

5 забытых вещей, улучшающих секс

О! Вот это наша тема. Вино – это бухлишко, а бухлишко это хорошо. Угощать даму водярой не слишком прилично (хотя нужно быть готовым ко всему), потому запаситесь винишком – это сближает, раскрепощает и объединяет. Желательно заранее знать, какое именно вино любит объект ваших фантазий – красное, белое, сухое, сладкое, креплёное и т.д. Не будете же вы угощать леди спиртягой, как Бегемот.

Массаж

5 забытых вещей, улучшающих секс

Вот это уже более интимное дело. Расслабляющий массаж должен уметь делать каждый мужик, который претендует на звание «Мачо». Есть куча видеоуроков, книг и курсов – учитесь, пробуйтесь, старайтесь. Не забудьте о массажном масле и обязательно постригите ногти.

Красивое бельё для подруги

5 забытых вещей, улучшающих секс

Красивый пеньюар не только будет радовать ваш глаз, но и поможет подруге чувствовать себя более желанной и любимой, а это в свою очередь самым положительным образом скажется на качестве вашего секса. Не надо экономить на положительных эмоциях.

Порно

5 забытых вещей, улучшающих секс

Имеется, в виду совместный просмотр эротических фильмов с вашей подругой, а не… Попробуйте с лёгкой эротики. Не стоит начинать с жёсткого порева, где героиня в одиночку бьётся с пятерыми злодеями.


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