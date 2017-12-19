Идеальный секс в понимании мужчин и женщин

Мы опросили 20 мужчин и женщин на тему того, как они видят детали идеального секса. Вот что получилось:

ПАРТНЁР

Описание полового партнёра у каждого опрошенного получилось своё – кто-то хочет незнакомку, а кому-то важна духовная связь, которая может быть только между знакомыми людьми. В требованиях к внешним данным тоже большое разнообразие.

Женщины

«Лишь бы не было пуза» — Инна, 20 лет.

«Уверен в себе, немного нахален, но это не переходит в самолюбование» — Татьяна , 31 год.

«Мощные плечи и спина, чтобы казаться рядом маленькой и хрупкой» — Анна, 24 года.

«Он обязательно должен быть высоким» — Елена, 27 лет.

«Между нами обязательно должно быть доверие и юмор, без хихи-хаха никуда» — Ольга, 23 года.

«Главное – чтобы член быть нормального размера, не слишком большого, но и не маленького. И ещё – он должен стоять» — Евгения, 29 лет.

«Секс должен искрить и взрываться. Это сложно описать словами. Тут нет ничего универсального. Самый лучших с моей жизни секс был тогда, когда я напросилась к мужчина сама, предварительно сняв трусы» — Инна, 20 лет.

Мужчины

«Не могу представить хороший секс с незнакомкой. Я должен испытывать чувства, а не только похоть. Мне должны быть приятно не только заниматься с ней любовью, но и просто говорить или даже молчать» — Михаил, 34 года.

«Формы и всё такое не так важны, главную роль играет нечто неуловимо возбуждающее» — Максим, 27 лет.

«Меня почему-то заводит секс с незнакомой девушкой. Идеально вообще её видеть впервые в жизни и даже не знать её имени» — Алексей, 29 лет.

«Люблю длинные волосы. Мне нравится их гладить, нюхать, а иногда и хватать за них» — Александр, 31 год.

«Обожая женственные формы, как говорится, чтобы было за что подержаться» — Кирилл, 24 года.

ПОДГОТОВКА

Многие любят спонтанность, но при этом не любят «неподготовленные» вещи, типа небритых ноги.

Женщины

«Всё должны быть идеальным, я перфекционистка» — Инна, 20 лет.

«Желательно знать заранее и подготовиться – эпиляция, кожа на пятках и всё такое» — Евгения, 29 лет.

«Идеальный секс никак не совмещается с небритыми ногами и чем-то таким» — Татьяна, 30 лет.

Мужчины

«Стараюсь перед сексом пройтись машинкой для стрижки волос по лобку и в помышках, чтобы не воняло потом» — Сергей, 28 лет.

«Не думаю об этом. Просто стараюсь регулярно мыться» — Денис, 33 года.

ПРЕЛЮДИИ

Важной начальной стадии близости отмечают все.

Женщины

«Секс без прелюдий просто невозможен. Мы должны ласкать друга, гладить, восхищаться, рассматривать. Только потом стоит переходить к главному» — Татьяна, 31 год.

«Мне нравится раздеваться самой под пристальным взглядом моего мужчины. Далее нужно уделить минимум 15-20 минут на предварительные ласки» — Елена, 25 лет.

Мужчины

«Люблю совместно мыться. Как правило, это приводит к тому, что «первый тайм» у нас начинается ещё в душе» — Константин, 26 лет.

«Даже при спонтанном сексе, стараюсь найти время для ласк и предварительных приготовлений» — Евгений, 34 года.

ОРАЛЬНЫЙ СЕКС

Оказывается, не всем он нравится.

Женщины

«Оральный секс вовсе не обязателен – как минет, так и куннилингус» — Татьяна, 33 года.

«Это очень важный шаг. Намного более интимный, чем обычный секс. Партнёр должен быть своим, «родным». Только в таком случае оральный секс приносят радость и удовольствие» — Инна, 20 лет.

«Люблю делать минет своему мужчине» — Елена, 25 лет.

Мужчины

«Я обеими рукам ЗА! Мне очень нравится» — Кирилл, 28 лет.

«Мне нравится, но мне не нужно делать это в качестве одолжения. Удовольствие должны получать оба» — Константин, 26 лет.

СЕКС

Вот тут мнений очень много – на вкус и цвет.

Женщины

«Идеальный секс – это умелое сочетание ласки и разумной грубости» — Татьяна, 33 года.

«Люблю, когда мужчины во время секса словами и звуками выдаёт своё возбуждение и удовольствие» — Инна, 20 лет.

«Опытный любовник должен заниматься сексом не спеша, вдумчиво и разумно» — Евгения, 29 лет.

Мужчины

«Для меня самое важное – доставить оргазм своей любимой. Желательно, несколько раз» — Алексей, 30 лет.

«Люблю чередовать фазы нежного, ласкового секса и более жёсткого» — Кирилл, 32 года.

«Обожаю девушек, которые кричат и стонут во время секса. Я в такие моменты чувствую себя волшебником, который изгоняет дьявола» — Михаил, 26 лет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Тут все единодушны, праздник не должен заканчиваться.

Женщины

«Люблю секс по утрам – просыпаться от того, чтобы мужчины в меня вошёл» — Инна, 20 лет.

«Обожаю просыпаться раньше мужчины и смотреть за тем, как он спит. Если он проснётся, то сопротивляться не буду» — Татьяна, 33 года.

«Совместный завтрак постели должен постепенно перетекать в секс!» — Мария, 21 год.

«Целый день в постели – отличный вариант для совместного выходного» — Алиса, 29 лет.

Мужчины

«Люблю утро выходного дня – лёгкий завтрак и продолжение начатого накануне» — Максим, 36 лет.

«Люблю готовить утром завтрак для своей любимой, пока она ещё спит, а потом заняться сексом» — Александр, 33 года.

«Отличная утренняя зарядка!» — Денис, 24 года.