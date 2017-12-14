Сексуальные фантазии, о которых молчат женщины

Даже во взрослом возрасте многие мужчины чересчур идеализируют женщин. На самом же деле, они такие же люди, как и мы. Они любят шутки (в том числе пошлые), они могут смеяться (в том числе над собой), они любят секс (в том числе иногда извращённый), и у них есть свои сексуальные фантазии (в том числе «смелые»). О последнем мы и поговорим. Вот самые распространённые фантазии, которые, впрочем, почти никогда не высказываются вслух.

Доминирования М над Ж

Очень многим нравятся волевые мужчины, которые стремятся подавить женщину, полностью подчинить своей воле. Такие мужчины использую свою самку, как вещь. Странно, но время от времени этого хочется очень многим женщинам. Попробуйте.

Доминирование Ж над М

Об этом тоже мечтают. Временная смена социальных ролей иногда может встряхнуть ваши отношения и придать им новый импульс. Самое интересное в этом то, что же именно будет делать ваша пассия, получив полную над вами власть. Возможно, она и сама не знает.

Незнакомец

А вот это уже не слишком забавно. Но таковы результаты анонимных опросов. Секс с абсолютно незнакомым мужчиной многим приходит в голову. Можно попробовать разыграть такую роль, прикинувшись незнакомцем.

За деньги

Нет, это не проституция. Во всяком случае, не для пропитания. Основная цель в такого рода делах – азарт, адреналин, острые ощущения. Такой сценарий тоже можно поставить в вашем постельном театре.

Запрещено

Есть такие мужчины, секс с которыми запрещён социальными нормами. Например, лучший друг парня или ухажёр подруги. Но порой запреты порождают непреодолимое желание и огненную страсть. Многие такой вот «страстью» прикрывают откровенное бл@дство. Но ничего не поделаешь, такие мысли время от времени всплывают в грешных головах прекрасной половины человечества.

Учитель (второй вариант – тренер)

В самом статусе человека, который девушку чему-то учит, есть что-то притягательное, как считают многие. Порой у девушек возникает желание познать что-то новое совсем из другой сферы.

Лесби

Это одна из самых популярных фантазий. Почти половина женщин не отказались бы при случае от лесбийского секса.

Ролевые игры

В этом пункте мы собрали множество ролей, которые временами приходят в голову нашим леди – сантехник, полицейский, пожарный, грабитель, доставщик пиццы, врач и прочие.

Групповой

И об этом иногда задумываются самые обаятельные и привлекательные. Что же поделать, есть появляется навязчивая идея?

Наблюдение

Бывает и такое. Некоторым уж очень хочется понаблюдать за кем-то в замочную скважину. Либо же самой стать объектом такого наблюдения.