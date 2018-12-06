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— Конфуций

Секс на работе – где лучше?

Секс на работе – где лучше?
MagMens
6 Дек, 2018 / 1665 Просмотров

Если вам довелось обзавестись сексуальной партнёршей на работе, то интереса ради можно попробовать не тащить её в свою берлогу, а удовлетворить животную похоть прямо там. Тут самое главное найти время и подходящее место, чтобы никто вас не застукать, поставив в неудобное положение. Помимо самого удовольствия от секса вы получите незабываемый опыт и куда более приятные ассоциации с работой.

Место 1 – кабинет

Самое простое. Если у вас или у неё есть отдельный кабинет, то всё стремительно упрощается. Просто закрываем дверь, делая вид, что отлучились на обед. В качестве кровати подойдёт стол. Если есть крупное МФУ, то можно там. Сажаем барышню на него и… Или девушку можно поставить к МФУ лицом и немного наклонить. Не забудьте включить ксерокс, чтобы не память осталось несколько снимков груди или ягодиц.

Место 2 – лестница

Самая нижняя и самая верхняя точки лестницы, как правило, отлично подходят для таких шалостей. Туда почти никто не заглядывает.

Место 3 – крыша

Если у вас есть доступ на крышу, то грех этим не воспользоваться. Особенно удачно, если вы работаете в самом высоком здании в округе. Дождитесь только хорошей погоды и бегом на свежий воздух.

Место 4 – конференц-зал

В крупных компаниях есть специальные помещения для всяких презентаций и совещаний. В обычное время они, как правило, пустуют. Этим можно воспользоваться. Большой стол и темнота вам в помощь.

Место 5 – кабинет начальника

Тут добавляется пикантная нотка. Одно дело расслабиться в своём кабинете, и совсем другое – в чужом. Лучше дождаться, пока шеф уедет домой и остаться подольше под предлогом дел. Не забудьте прибраться, чтобы не осталось следов вашей активности.

Место 6 – туалет

Да, не слишком романтично, но лучше так, чем никак. Если больше негде, то вперёд!

Место 7 – подсобка

Неплохой вариант в том случае, если там хотя бы относительно чисто. Заходят туда редко, а значит можно рассчитывать на конфиденциальность.

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