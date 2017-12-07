19 советов, как испортить секс

Оказывается, далеко не все наши действия в постели приветствуются девушками. Вот самые типичные ошибки. Постарайтесь их не делать, и тогда ваша подруга будет намного реже ворчать на вас.
Поза из порно
Чтобы сниматься в порнухе мужчины и женщины специально готовятся физически. Далеко не всё, что они вытворяют в кадре, можно повторить в домашних условиях и без подготовки. Давайте трезво оценивать вашу форму – не все акробатические выкрутасы вам по плечу. А если будете всё равно пытаться, то это не только чревато травмами, но и выглядит нелепо.
Лицо во время оргазма
Помните Эдди Мерфи, которые смешно изображал лицо женщины во время оргазма? Так вот мужчины зачастую тоже не слишком эстетично финишируют. Подумайте об этом. Да, в такой момент можно расслабиться и ни о чём не думать, но в разумных пределах, конечно.
Не просить девушку достать презерватив
Почему-то практически все девушки очень не любят это делать. Очевидно, это не вписывается в их картину идеального секса. Доставать презерватив – это неромантично. Лучше смириться с этим и делать это самостоятельно.
Шлепки
Очень деликатная тема. Во-первых, шлепки по попке нравятся не всем. Во-вторых, даже если вашей пассии это нравится, важно не переборщить с силой. Тут всё индивидуально, нужно подстроиться и хорошо знать предпочтения вашей леди.
Всё хорошо?
Да, интересоваться состоянием партнёрши – это правильно, похвально и хорошо. Но не стоит делать это слишком часто, чтобы не нарушить секс-раж. Спросили разок для виду и хватит – пусть думает, что вы безмерно чуткий и внимательный.
Неумелое раздевание
Умение одной рукой, не глядя, расстёгивать лифчик – одно из основных для взрослого мужчины. Тренируйтесь, чтобы получалось быстро и ловко.
Фишки из Интернета
Далеко не все якобы «возбуждающие» мелочи из Интернета и старых фильмов работают в реальной жизни. Да, Микки Рурк в фильме «9 ½ недель» игрался со льдом, но это очень рискованно. Далеко не каждой даме понравится во время возбуждения почувствовать на себе нечто холодное и мокрое. Внимательно фильтруйте подобные штуки.
Анальный шпион
Не знаем, где это выписано или показано, но некоторые считают, что женщинам нравится палец в анальном отверстии… Не стоит так делать.
Эгоизм
Классика жанра. Сделал дело, гуляй смело. А то, что подруга не получила максимум удовольствия, многих совершенно не волнует. Не надо так.
«Замок зажигания»
Совершать движения пальцем внутри неё нужно осторожно и строго в формате «туда-сюда». Не стоит проворачивать палец, как будто вы отмыкаете замок. Большинству это не нравится.
Не совать что попало
Секс-игрушки из подручных материалов получаются не самые лучшие. Огурец, морковь и банан не подходят. Точно.
Неожиданный анальный секс
Не все любят сюрпризы. Особенно такие. Любые анальные поползновения лучше заранее согласовывать с владелицей фигурирующей в плане попки.
Кусать соски
Ласкать губами и языком грудь нужно ласково и нежно. Зубы лучше вообще не подключать, уж больно это чувствительная часть тела. С сосками нужно быть осторожнее втройне, грань между болью и возбуждением совсем тонкая.
Агрессивная и торопливая прелюдия
Торопливость – главная беда неопытных любовников. Не спешите совать пальцы ей в трусы – её «внутренний мир» нуждается в более длительном ухаживании. Всё нужно делать медленно и нежно.
Не дергать за волосы
Лёгкие, чисто символические подёргивания за волосы допускаются, но важно не перестараться, а то боль уничтожит возбуждение и её уважение к вам.
Свежее дыхание
Важная вещь даже для простого поцелуя, не говоря уже о сексе. Нажритесь перед сексом селёдки с луком и чесноком, дама будет от вас без ума. Шутка. Лучше воздержаться от продуктов со стойким навязчивым запахом.
Наблюдатели
Если у вас есть кот, пёс, попугай или ёжик, то лучше их выпроводить из комнаты на время секса. Девушек смущают посторонние, даже если это всего зверушки. Конечно, если ваша леди не вуайеристка-зоофил.
Снимаем нижнее бельё
У человека для этого руки. Зубами это делать прикольно, но не настолько, чтобы это повторять. Со стороны вы будете выглядеть, как кот, стащивший кусок пиццы.
Гигиена
Тут просто. Мойтесь и мойте. Как можно чаще. Особенно, если рассчитываете на минет.
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