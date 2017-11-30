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«Не важно уметь хорошо работать, важно уметь хорошо доложить.»

— Тристан Бернар

Что нужно знать о сексе втроём

Что нужно знать о сексе втроём
MagMens
MagMens
30 Ноя, 2017 / 660 Просмотров

Об этом мечтают многие, но далеко не все решаются. Итак, о чём же нужно подумать прежде, чем попробовать это. Рассказывает один наш читатель, пожелавший остаться неназванным.

Вступление

Изложенное ниже пригодится тем, кто планирует это делать в дальнейшем на регулярной основе и кто беспокоится о том, получат ли все участники удовольствие. Секс втроём – это один из способов поддержания страсти в паре, которая, как ни крути, всё равно со временем гаснет и блёкнет.

Дебют

Что нужно знать о сексе втроём

Крайне важно провести всё отлично. Нужно объяснить партнёрше словами и действиями, что для вас на первом месте именно ваши отношения, а не сторонний участник или участница, кого вы пригласили.

Каждую секунду процесса нужно присматриваться к реакции вашей подруги и прислушиваться к её просьбам. Возможно, в какой-то момент ей что-то не понравится. Возможно, появится эмоциональный или физический дискомфорт. В таком случае продолжать нельзя. Некоторые вообще уже в процессе решают, что не хотят никаких трио. Разумеется, каждая деталь должна быть предусмотрено, ведь дело втройне деликатное.

Формат 1 – МЖМ

Что нужно знать о сексе втроём

Наиболее простой формат. С технической точки зрения он реализуется легче всего. Почти всегда женщина остаётся довольной.

Преимущества:

  1. Женщина чувствует себя вдвойне сексуальной, когда становится объектом стараний сразу двух мужчин.
  2. Этот формат почти не требует какой-то особенной подготовки. Двое мужчин всегда найдут, чем заняться с женщиной.
  3. Всем известно, что мужчине нужен хотя бы недолгий отдых после оргазма. В этом и преимущество формата МЖМ – пока один «работает», другой может отдохнуть, и наоборот. В выигрыше все.
  4. Безопасность. Приглашённый мужчина должен использовать презерватив, в таком случае опасности, связанной с переносом микрофлоры почти нет.

Недостатки:

  1. Степень свободы женщины существенно сокращается. Ввиду этого необходим высочайший уровень доверия хотя бы к одному из мужчин. Важно вовремя остановиться, если что-то идёт не так, как хотелось бы женщине. А это не так легко в пылу страсти. Желательно, установить стоп-слово.
  2. Гомофобия. Во время секса втроём неизбежны какие-то прикосновения между мужчинами. Многих это сильно напрягает… Да, напрямую вы не взаимодействуете между собой, но сам факт нахождения в одной постели с голым мужиком некоторым доставляет некоторый психологический дискомфорт.

Формат 2 – ЖМЖ

Что нужно знать о сексе втроём

Обычно такой формат очень привлекает мужчин. В нашем воображении всё проходит просто прекрасно – две обнажённые красотки ласкают друг друга, а потом набрасываются на вас. В жизни же всё не так красиво. В большинстве случаев остаются недовольны либо обе, либо одна из них. И причин на то великое множество. Или одна из гурий уверена в том, что ей внимания уделено меньше, или же кто-то из участников успел остыть, пока двое других занимались друг другом. Часто бывает, что женщина начинает сильно ревновать прямо во время «вечеринки», и тогда удовольствия ждать не стоит. Но самая главная и банальная причина такова: запаса сил мужика часто оказывается недостаточно для двух женщин.

Преимущества:

  1. Красота. Зрелище двух обнажённых женщин завораживает, а эстетика в сексе крайне важна.
  2. Более полное раскрытие женской сексуальности. Две трети женщин подумывали над тем, чтобы попробовать лесбийский секс. Большинство, однако, так никогда на это и не решаться. А вот постель в формате ЖМЖ может отчасти этот пробел восполнить.

Недостатки:

  1. Слишком сложно для мужчины. Чтобы всё прошло хорошо, нужно быть настоящим постельным виртуозом, а этим могут похвастаться не все. Точнее похвастаться-то они, но воплотить это сумеет не каждый. Это действительно трудно.
  2. Для этого нужно довольно длительная и тонкая психологическая обработка своей девушки. Она должна знать, что приглашённая гостья не будет угрозой вашим отношения и соперницей.
  3. Опасность. Микрофлора переносится из одного влагалища в другое. И это опасно для здоровья. Мало ли что.
  4. В чём-то дамы похожи на джентльменов. Например, во время такого секса у кого-то из них может проснуться отвращение к такому тесному взаимодействию с объектом женского пола. Держите уши востро.

Что нужно знать о сексе втроём

Общие советы

  1. Симпатия. Самое главное в любом сексе – партнёры должны нравиться друг другу. Всё просто.
  2. Стоп-слово. Вполне разумная мера. Любой участник должен иметь возможность остановить происходящее.
  3. Воздержание. Перед «встречей» можно потерпеть, чтобы ощущения были ярче.
  4. Территория. Лучше всё устроить на нейтральной территории, чтобы все чувствовали себя одинаково. В чужой квартире всё равно будет какая-то скованность. А вот съёмные апартаменты или гостиничный номер подойдут куда лучше.
  5. Романтика. Несмотря на нестандартный формат, романтику никто не отменял – ароматизатор, освещение, музыка, угощение. Всё должно быть на уровне!
  6. Если уверены в пристрастиях обеих ваших спутниц, то вечер можно начать с просмотра эротики или порно.
  7. Подкрепление. Обязательно заранее запаситесь закусками, напитками и водой – лучше больше, чем меньше. В перерывах между позами можно будет утолить жажду и голод.
  8. «Техника». Подготовьте заранее контрацептивы, средства дезинфекции, секс-игрушки (если такие будут).

Что нужно знать о сексе втроём


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