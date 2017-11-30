Что нужно знать о сексе втроём

Об этом мечтают многие, но далеко не все решаются. Итак, о чём же нужно подумать прежде, чем попробовать это. Рассказывает один наш читатель, пожелавший остаться неназванным.

Вступление

Изложенное ниже пригодится тем, кто планирует это делать в дальнейшем на регулярной основе и кто беспокоится о том, получат ли все участники удовольствие. Секс втроём – это один из способов поддержания страсти в паре, которая, как ни крути, всё равно со временем гаснет и блёкнет.

Дебют

Крайне важно провести всё отлично. Нужно объяснить партнёрше словами и действиями, что для вас на первом месте именно ваши отношения, а не сторонний участник или участница, кого вы пригласили.

Каждую секунду процесса нужно присматриваться к реакции вашей подруги и прислушиваться к её просьбам. Возможно, в какой-то момент ей что-то не понравится. Возможно, появится эмоциональный или физический дискомфорт. В таком случае продолжать нельзя. Некоторые вообще уже в процессе решают, что не хотят никаких трио. Разумеется, каждая деталь должна быть предусмотрено, ведь дело втройне деликатное.

Формат 1 – МЖМ

Наиболее простой формат. С технической точки зрения он реализуется легче всего. Почти всегда женщина остаётся довольной.

Преимущества:

Женщина чувствует себя вдвойне сексуальной, когда становится объектом стараний сразу двух мужчин. Этот формат почти не требует какой-то особенной подготовки. Двое мужчин всегда найдут, чем заняться с женщиной. Всем известно, что мужчине нужен хотя бы недолгий отдых после оргазма. В этом и преимущество формата МЖМ – пока один «работает», другой может отдохнуть, и наоборот. В выигрыше все. Безопасность. Приглашённый мужчина должен использовать презерватив, в таком случае опасности, связанной с переносом микрофлоры почти нет.

Недостатки:

Степень свободы женщины существенно сокращается. Ввиду этого необходим высочайший уровень доверия хотя бы к одному из мужчин. Важно вовремя остановиться, если что-то идёт не так, как хотелось бы женщине. А это не так легко в пылу страсти. Желательно, установить стоп-слово. Гомофобия. Во время секса втроём неизбежны какие-то прикосновения между мужчинами. Многих это сильно напрягает… Да, напрямую вы не взаимодействуете между собой, но сам факт нахождения в одной постели с голым мужиком некоторым доставляет некоторый психологический дискомфорт.

Формат 2 – ЖМЖ

Обычно такой формат очень привлекает мужчин. В нашем воображении всё проходит просто прекрасно – две обнажённые красотки ласкают друг друга, а потом набрасываются на вас. В жизни же всё не так красиво. В большинстве случаев остаются недовольны либо обе, либо одна из них. И причин на то великое множество. Или одна из гурий уверена в том, что ей внимания уделено меньше, или же кто-то из участников успел остыть, пока двое других занимались друг другом. Часто бывает, что женщина начинает сильно ревновать прямо во время «вечеринки», и тогда удовольствия ждать не стоит. Но самая главная и банальная причина такова: запаса сил мужика часто оказывается недостаточно для двух женщин.

Преимущества:

Красота. Зрелище двух обнажённых женщин завораживает, а эстетика в сексе крайне важна. Более полное раскрытие женской сексуальности. Две трети женщин подумывали над тем, чтобы попробовать лесбийский секс. Большинство, однако, так никогда на это и не решаться. А вот постель в формате ЖМЖ может отчасти этот пробел восполнить.

Недостатки:

Слишком сложно для мужчины. Чтобы всё прошло хорошо, нужно быть настоящим постельным виртуозом, а этим могут похвастаться не все. Точнее похвастаться-то они, но воплотить это сумеет не каждый. Это действительно трудно. Для этого нужно довольно длительная и тонкая психологическая обработка своей девушки. Она должна знать, что приглашённая гостья не будет угрозой вашим отношения и соперницей. Опасность. Микрофлора переносится из одного влагалища в другое. И это опасно для здоровья. Мало ли что. В чём-то дамы похожи на джентльменов. Например, во время такого секса у кого-то из них может проснуться отвращение к такому тесному взаимодействию с объектом женского пола. Держите уши востро.

Общие советы