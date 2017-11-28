Ищем девушку своей мечты

Даже самые убеждённые холостяки когда-нибудь начинают разочаровываться в своей жизненной философии. Далеко не каждый без сожалений живёт в гордом одиночестве всю жизнь. И мы вам этого не советуем. Где же найти ту самую, которая будет варить вам борщи и воспитывать наследников?

Интернет

Сайты или приложения для знакомств – очень удобна вещь. Там такие же девушки, как и в реальной жизни, просто нужно выбирать с умом – внимательно читайте анкету и ищите свой идеал.

Клубы по интересам

Тематические сообщества по интересам (литература, искусство, иностранные языки, музыка) всегда были подходящим местом для знакомств. Как минимум, у вас будут общие интересы, что уже отлично, плюс вы всегда будете знать, о чём поговорить.

Спорт

Огромное количество девушек ходят в спортзал, чтобы познакомиться. Нет, не для того, чтобы привести себя в форму и тем самым повысить шансы кому-то понравиться, а просто для того, чтобы с кем-то познакомиться. Спорт – это всегда отлично.

На игре в «Мафию»

В больших городах, как правило, множество различных антикафе. А там частенько проводятся различные вечера игр в «Мафию» или настольные игры. На таких мероприятиях, как правило, люди настроены на общение и знакомства, и в этом ваш шанс.

Курсы и мастер-классы

Постарайтесь найти такие курсы, которые были вам интересны и полезны – так вы убьёте сразу двух зайцев. Сходите на пробный урок и хорошенько присмотритесь к публике. Особенно хороши в этом плане танцы – там постоянно не хватает мужчин.

Если запись ведётся через социальные сети, то у вас есть возможность заранее посмотреть, кто записался или поставил лайк, для «охотника» это большой плюс.

Концерты

На концертах у вас есть все шансы встретить родственную душу, ведь музыкальные пристрастия о чём-то, да говорят. К тому же, на таких мероприятиях девушки настроены более дружелюбно, чем на улице.

Магазины

Девушки любят тратить деньги. Причём делают они долго, смакуя каждый рубль и подолгу выбирая. Тут-то их и можно взять в оборот. Для «охоты» подходят магазины косметики, одежды, посуды. Старый как мир приём – попросить помощи при выборе чего-нибудь – одеколон, рубашка или что-то ещё.

Вообще везде

По идее знакомиться можно всегда и везде. Главное, быть по-мужски смелым и не стесняться.