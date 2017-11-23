5 дел, которые нужно сделать после секса

Ганнибал знал, как добыть победу, но не знал, как её распорядиться. У многих людей в сексе то же самое. Так что же нужно сделать после хорошего секса?

Туалет

Хождение по маленькому поможет избавить от больше части бактерий, которые приготовились проникнуть в мочеиспускательный канал и далее в мочевой пузырь. Сходите сами и отправьте подругу.

Душ

Гигиена превыше всего. Особенно после физической активности. Обязательно нужно принять душ и тщательно вымыть гениталии. Если с душем беда, то необходимо хоть как-то помыться – влажные салфетки, смоченное в горячей воде полотенце. То же самое можно сказать и про секс-игрушки, если вы ими пользуетесь.

Вода

Секс – это физическая активность. А после этого, как правило, организм обезвожен. Нужно выпить пару стаканов воды, чтобы восстановить влагу.

Разговор

От биологии переходит к психологии. После «действа» желательно укрепить вашу эмоциональную близость общением. Проявите заботу и внимание, она это заслужила. Можно вставить пару комплиментов, но не слишком много, чтобы не зазналась.

Еда

После хорошего секса хочется пить, а после того, как утолили жажду, обязательно проснётся голод (вы ведь не додумались нажраться до отвала перед сексом, правда?). Предложите партнёрше перекусить, она точно не откажется. Рекомендуем что-нибудь белковое или витаминное. Бутерброд с отварным мясом, плюс йогурт или какой-нибудь фрукт (банан, например) – хороший вариант для того, чтобы восстановить силы.