5 дел, которые нужно сделать после секса

Ганнибал знал, как добыть победу, но не знал, как её распорядиться. У многих людей в сексе то же самое. Так что же нужно сделать после хорошего секса?
Туалет
Хождение по маленькому поможет избавить от больше части бактерий, которые приготовились проникнуть в мочеиспускательный канал и далее в мочевой пузырь. Сходите сами и отправьте подругу.
Душ
Гигиена превыше всего. Особенно после физической активности. Обязательно нужно принять душ и тщательно вымыть гениталии. Если с душем беда, то необходимо хоть как-то помыться – влажные салфетки, смоченное в горячей воде полотенце. То же самое можно сказать и про секс-игрушки, если вы ими пользуетесь.
Вода
Секс – это физическая активность. А после этого, как правило, организм обезвожен. Нужно выпить пару стаканов воды, чтобы восстановить влагу.
Разговор
От биологии переходит к психологии. После «действа» желательно укрепить вашу эмоциональную близость общением. Проявите заботу и внимание, она это заслужила. Можно вставить пару комплиментов, но не слишком много, чтобы не зазналась.
Еда
После хорошего секса хочется пить, а после того, как утолили жажду, обязательно проснётся голод (вы ведь не додумались нажраться до отвала перед сексом, правда?). Предложите партнёрше перекусить, она точно не откажется. Рекомендуем что-нибудь белковое или витаминное. Бутерброд с отварным мясом, плюс йогурт или какой-нибудь фрукт (банан, например) – хороший вариант для того, чтобы восстановить силы.
-
1 Вам дольше не пьянеть – 13 советов
-
2 Лысеем красиво
-
3 Ищем девушку своей мечты
-
4 Криштиану Роналду – программа тренировок и план питания
-
5 15 фильмов для новогодних праздников
-
6 10 мест, где можно недорого покататься на лыжах
-
7 Грузовик TESLA
-
8 Оказываем первую помощь – 11 основных навыков
-
9 Необычные теории о том, по какому пути пойдёт эволюция человека
-
10 Самые удивительные вещи с Kickstarter