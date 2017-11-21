Как найти время и силы для секса, когда у вас дети

Детишки – это просто замечательно. Однако, с их появлением кое-что в жизни большинства родителей, увы, меняется. Постараемся вам помочь советом.

Чувственный контакт

Когда у вас маленькие дети, этот аспект отношений страдает в первую очередь. Главным образом, из-за той дикой усталости, которая валит вас с ног. Тут уж не до чувственности. Речь даже не о сексе, а о той, как говорят, «химии», которая сводит двух людей вместе.

Чтобы сохранить эти «искорки», необходимо выделить хотя бы небольшой промежуток времени для вас двоих. Например, когда дети спят. Для вашего брака жизненно важно хотя бы иногда отвлекаться от пелёнок. Проведите время вместе, не обсуждая детей и бытовые заботы.

Также в течение дня найдите силы хотя бы для каких-то знаков внимания друг для друга – поцелуи, объятия, прикосновения. Для этого не нужно много времени, но эффект будет отличный: так вы дадите понять своей даме, что она всё ещё привлекает вас сексуально, несмотря на усталый вид и все жизненные трудности.

Общение

Эта вещь важна не только после рождения детей, но вообще всегда и везде. Между вами не должно быть недосказанностей. Общение – это настоящее топливо счастливых отношений. О сексе тоже нужно говорить, обсуждать вашу половую жизнь и то, что нужно добавить/убрать/изменить. Также к общению можно подключить и детей, когда те начнут говорить – объясните им, что мама и папа должны иногда иметь личное пространство.

Ваша половинка выше бытовухи

Этим, увы, грешат многие дамы. Пусть муж останется без секса, пусть жена будет уставшая на 146%, зато посуду помыла и полы вымыла. С мужской точки зрения это неправильно. Так вы рискуете добрую половину жизни потратить на мерзкую бытовуху. Разве это важнее вашей семейной идиллии?

Интимность

Раз в месяц, а лучше раз в неделю найдите несколько часов для вас двоих. Отодвиньте дела, они всё равно никогда не кончатся. Детей можно оставить бабушкам, дедушкам или няне.

Правильный настрой

Ни в коем случае нельзя унывать. Да, заниматься сексом будет не так просто и часто, как вам хотелось бы, но никогда нельзя сдаваться. В первую очередь вам помогут простые житейские вещи – защёлка на двери, музыка, нескрипящая кровать. Да, детей лучше приучить, чтобы они не входили к вам без стука.

Изобретательность

Если нет сил на полноценный секс, то можно пойти на компромисс – совместная мастурбация или оральный секс. Лучше чем ничего.