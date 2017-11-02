5 лучших поз для секса в душе

Наверняка, вы видели такое в каком-то кино или слышали рассказы от знакомых. Однако на самом деле, это не так уж и просто. Чтобы всё прошло отлично, нужно учесть множеств мелочей, который покажутся вам на первый взгляд незначительными – коврик под ногами, гель-смазку и прочее. А теперь подробнее о позах.

Лицом к лицу

Самая комфортная и безопасная позиция. Мужчина должен сесть на пол душевой кабины, поджав ноги под себя. Девушка же садится сверху, обхватывая партнёра ногами и держась руками за плечи и шею. Что делать далее – подскажет природа.

Мужчина сзади

Мужчина должен стоят ровно. Девушка находится перед ним и чуть наклоняется вперёд, держась о стену душевой. Далее – догадаетесь. Главное – никуда не спешить и растягивать удовольствие. Также обращаем внимание на пол и его уровень скользкости. Осторожнее!

Doggy-style

Девушка становится на пол душевой кабины на коллеги и руки. Допустим вариант с опорой на локти. Мужчина же становится на колени, крепко хватает «добычу» на талию и…

Гимнастка

Мужчина и девушка стоят лицом к лицу. Необходимо прижать партнёршу спиной к стене (для лучше опоры), подтянуть одну его ногу, согнув в колене, а второй рукой прижать её к себе за талию или ниже. В этой позиции хорошо стимулируется точка G.

Девушка на спине

Девушка должна лечь спину на пол душевой и закинуть ноги на плечи склонившемуся над ней партнёру.