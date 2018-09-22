18 сексуальных фантазий девушек

Недавно журнал MagMen’s выяснил, какие сексуальные фантазии девушек существуют, а то можно подумать фантазируют только режиссеры порно, но нет. Тема опроса весьма деликатна, потому имена изменены.

Марина, 27 лет – «белые гостиничные простыни»

Для меня самая желанная фантазия – это секс на курорте. Сначала мы купаемся и загораем на пляже, а потом идём в гостиничный номер. В самый пик летней жары мы занимаемся любовью на идеально чистых, белых простынях, на большой кровати при комфортной прохладной температуре.

Анна, 28 лет – «незнакомец» в пустынном парке»

Мы приходим в бар и делаем вид, что не знаем друг друга. Он мне заранее напишет список коктейлей, которые мне обязательно нужно будет выпить. Весь вечер он будет наблюдать за мной со стороны. Когда я же уйду из бара, то он пойдёт за мной. Некоторое время «незнакомец» будет идти за мной, а когда мы окажемся в тёмной части безлюдного парка, набросится на меня. После этого мы уйдём разными дорогами и увидимся только дома.

Екатерина, 19 лет – «оргазмы в неожиданных местах»

Очень хочу, чтобы мой парень устраивал мне оргазмы в неожиданных местах – в кафе, в кинотеатре, на улице на лавочке. При этом хочу, чтобы это со стороны почти не было заметно. Было бы классно, если бы он просовывал руку мне под юбку и играл с моим клитором, пока я не кончу.

Елизавета, 28 лет – «древний ритуал»

Хочу почувствовать себя частью древнего ритуала. Полуобнажённые жрицы снимают с меня одежду и украшения. В помещении немного жарко и стоит густой запах благовоний. Жрицы помогают мне погрузиться в ванну с эфирными маслами и душистыми травами. Затем я выхожу из ванной и прохожу по круглому помещению, где собралось множество гостей. Играет расслабляющая музыка, и я приветствую всех присутствующих. Затем появляется он, жрец, мой партнёр по ритуалу.

Алина, 27 лет – «массаж и куннилингус»

Очень хочу, чтобы мой мужчина начал с расслабляющего массажа всего тела, чтобы он нежно разминал каждый участок моей кожи, каждую мышцу и сустав. Затем пусть перейдёт к поцелуям во всех потаённых местах и продолжит ласками клитора языком и губами.

Валентина, 20 лет – «необитаемый остров»

Я представляю, что я плыву в маленькой лодке, одна. Где-нибудь в тропических широтах. От усталости я засыпаю, и течение прибивает мою лодку к пустынному пляжу. Сквозь сон я вижу, что надо мной склоняется незнакомец. Он целует меня, берёт на руки и относит в приятно-прохладную тень. Там мы занимаемся любовью, а я так до конца не понимаю, сон это или нет.

Мария, 21 год – «ночной пляж»

Мечтаю искупаться нагишом ночью в море, а потом заняться любовью прямо на песке. Хочу, чтобы ночь при этом была тихой и тёплой, а вода – температуры парного молока.

Екатерина, 19 лет – «втроём на море»

Курорт. Вечер. Два парня и девушку гуляют по пляжу. Постепенно они заходят на такой участок пляжа, где совсем никого нет. Вдруг я сливаюсь с парнем в страстном поцелуе. Второй парень хотел было уйти, но я останавливаю его прикосновение и притягиваю к себе. Оба парня начинают меня раздевать и страстно ласкать…

Ирина, 30 лет – «связанные руки»

Мне хочется побыть настоящей госпожой. Хочу, чтобы связанный мужчина безропотно выполнял все мои приказы. Затем хочу привязать его к кровати и сесть сверху. Далее собираюсь его мучить максимально долго.

Юлия, 25 лет – «со всеми подряд»

Допустим, учёные создали специальный город, все жители которого являются участниками социального эксперимента. Их цель – производство и тестирование секс-игрушек. Там царят такие порядки, что любой мужчины и любая женщина могут заниматься сексом, и никто их не осудить. Меня отправляют в этот город, чтобы выяснить насколько удачно проходить эксперимент. Ко мне, как к новенькой, мужчины проявляют особый интерес и стараются всячески мне угодить…

Елизавет, 21 год – «рваная одежда»

Мечтаю о страстном сексе с умелым мачо, который не раздевает, а буквально разрывает на мне одежду и берёт меня, прижав к стене.

Анна, 18 лет – «незнакомец в маске»

Я получаю интересную посылку – приглашения на бал-маскарад, маску и букет красных жгучих перцев. В назначенное время я прихожу на бал в той самой маске и платье на голое тело. Всё происходит на большой загородной вилле. Там играет музыка и у всех на лицах маски. После нескольких бокалов шампанского появляется «мой» незнакомец. Я сразу почему-то понимаю, что это именно он. Этот кавалер приглашает меня на танец. Он властно ведёт меня в вальсе своими крепкими тёплыми руками. В середине танца он увлекает меня в роскошный номер, где начинает страстно целовать меня и несёт к огромной кровати с шёлковым бельём.

Анастасия, 24 года – «ванна»

Хочу, чтобы после долгого трудного дня он встретил меня дома, накормил вкусным ужином, а потом отвёл в ванную и помыл. Хочу, чтобы он нежно намыливал всё мой тело и ласково тёр мочалкой. После этого было бы офигенно, если б он завернул меня в полотенце и отнёс на руках в спальню, где мы и займёмся любовью.

Карина, 23 года – «я, он и слуги»

Я стою на балконе своего загородного дома. Нестерпимая жара слегка притупляется тенистым садом. На мне тонкая белая туника и больше ничего. Вдруг сзади появляется он – подтянутый, спортивный, с мускулистыми руками, грубыми чертами лица и волевым подбородком. Он целует меня, берёт на руки и несёт к бассейну. Там нас уже ждут слуги, которые раздевают меня и начинают ласкать. Нежные прикосновения всё ниже… Чужие руки и губы заставляют меня сгорать от стыда и наслаждения…

Мария, 25 лет – «женский остров»

Представляю, что на острове живут только женщины – красивые, сильные, как амазонки. Внезапно нападают азиатского вида мужчины. Он берут их в плен и начинают насиловать, но женщинам это со временем даже начинает нравиться.

У меня есть и другая фантазия. Тёплая погода, запах цветов, пение птиц. Я сижу в парке на лавочке. Внезапно мне захотелось помастурбировать. Как раз мимо проходило трое парней. Причём двое их являются бисексуалами. Мы сплетаемся в страстном клубке…

Лилия, 27 лет – «вкусный ужин»

В жаркой стране я медленно иду вдоль прилавков с экзотическими фруктами и думаю, что бы мне выбрать на ужин. Навстречу мне идёт смуглый спортивный незнакомец. Он понравился мне сразу. Наши взгляды встретились. Он берёт меня за руку и ведёт домой. Без слов. Я покоряюсь и позволяю ему делать со мной всё, что угодно.

Диана, 22 года – «танцы!»

Море, ночь, пляжная вечеринка. Под оглушительную музыку люди танцуют, почти не видя друг друга. Неожиданно для самой себя я целую парня рядом, а потом второго. Я беру их обоих за руки, и мы сбегаем с общей тусовки на пустынный пляж, где приятно проводим время.

Виктория, 26 лет – «лунный свет»

Мы шли в тёмной лесу, тихо разговаривая. Вдруг мы заметили открытую поляну, залитую серебристом светом Луны. Я иду туда, снимаю с себя платье и танцую обнажённой в лунном свете, отражая его своим телом. Мой спутник медленно приблизился, чтобы не спугнуть очаровательное видение и впился губами мне в шею… О дальнейшем могут рассказать лишь деревья.