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«Одно слово может изменить твое решение. Одно чувство может изменить твою жизнь. Один человек может изменить тебя.»

— Конфуций.

Внутренние качества, которыми необходимо обладать мужчине

8 качеств, которые нравятся девушкам
MagMens
MagMens
19 Сен, 2018 / 1660 Просмотров

Степень сексуальности девушки определяется очень просто – упругая попка, красивой формы грудь, милая улыбка, талия… А вот им приходится куда сложнее. Насколько мужчина привлекателен, они понимают не сразу. Наверное, есть какое-то первое впечатление, но всё равно очень важны внутренние качества, над которыми можно и нужно работать.

Уверенность

8 качеств, которые нравятся девушкам

Ожидаемо. Это основа всего образа мужчины. Это качество поможет и на работе, и в отношениях и вообще везде. Женщины видят это и чувствуют почти на инстинктивном уровне. Природа… неуверенные в себе лохи не должны передавать свои никчёмные гены дальше. Конечно, желательно помимо этой уверенности иметь и кое-что ещё. Очень смешно смотрятся товарищи, которые уверены в себе, но нихера не умеют.

Юмор

Тоже важно. Мужчина должен виртуозно менять каменно-уверенное лицо на улыбку. Остроумие – важнейший рычаг воздействия на жертву. Умение в нужный момент пошутить – ценнейшее качество, которое очень нравится самкам. Да и вообще всем. Острословие – особый дар.

Сочувствие

8 качеств, которые нравятся девушкам

Эмоциональна связь между вами должно крепнуть день ото дня. А потому лучше уметь слушать её нытьё про тяжёлую жизнь. Важно пожалеть, успокоить и выслушать. Совсем классно, если вы ещё сможете ей чем-то помочь в её хлопотах – хотя бы дельным советом. Да, переустановка виндовс тоже подходит.

Вербальный секс

У ловеласов всегда подвешен язык. Он мастерски владеет комплиментами, шуточками на грани фола и интересными историями. В нужный момент можно перейти и на грязные словечки, если клиентка созрела. Для этого нужен талант и практика. Учитесь.

Знаки внимания

Важные камешки в фундамент ваших отношений – открыть дверь, подать руку, предложить помочь.. Всё гениальное просто!

Спальня

Разумеется, важно уделять внимание и этой части жизни любого взрослого человека. Разнообразие, чуткость, нежность и сопутствующие атрибуты. Если добрались до секса, до нельзя ударить в грязь лицом неумелыми, торопливыми судорогами.

Интеллект

8 качеств, которые нравятся девушкам

Тут всё просто. У самца должен быть не только член до колена, но голова на плечах. Девушкам нравятся умные мужчины, и это правильно, иначе человечество давно бы скатилось в унылое говнище.

Стиль

8 качеств, которые нравятся девушкам

Да, это тоже важно. Умение одеваться правильно и ухаживать за своей внешностью – важный атрибут мачо. Семейные трусы с жёлтым пятнышком спереди и скверное дыхание не подойдут никому. Советы весьма просты – личная гигиена (чистка обуви, стирка одежды, душ, полость рта, причёска, волосы в носу и ушах) и элементарные правила в одежде.

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