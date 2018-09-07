Грязные словечки – учимся возбуждать девушку непристойным разговором

Речь – мощнейшая вещь. И этим оружием нужно владеть. Пригодится в любой ситуации. И конечно же, будет отлично, если вы умеете шептать на ушко своей даме разные «грязные словечки». Если вы что-то произносите вслух, это раскрепощает психологически, а затем это переходит и на физиологический уровень.

Делать НЕЛЬЗЯ

Первое: нельзя быть слишком грубым и напрямую оскорблять свой объект фантазий. Нужно соблюдать меру и баланс, при этом опираясь на вкусы своего объекта вожделения (ведь вы эти вкусы знаете, верно?). Это не так легко, но игра, определённо, стоит свеч.

Второе: даже самые удачно подобранные слова теряют эффект, если вам самим они не нравятся. Нужно полностью вжиться в роль. Можно репетировать перед зеркалом. Ваши слова просто обязаны быть естественными настолько, что вы бы сами себе поверили. Если пока получается плохо, то оставьте эту затею.

Делать НУЖНО

Слова – словарный запас у всех разный. И в этом тонком деле лучше использовать те, которые свойственны именно вам. Лучше отказаться от заучивания пафосно-брутальных фраз из фильмов.

Мера – всё хорошо в меру, а потому нужно следить за настроение девушки, и в нужный момент «порычать» или же обнять и погладить по спине.

Начало – начинать с самого начала встречи, разумеется, не стоит. Необходимо мягко к этому подвести. Пошлые беседы могут быть остренькой частью прелюдий, несмотря на некоторую грубоватую форму.

Исследования – грамотная подготовка – это залог успеха. И чтобы её сделать, нужна информация. В таком тонком деле (да и вообще в любом) множество индивидуальных особенностей. Постарайтесь выяснить, что именно нравится вашей партнёрше. Сексуальные предпочтения достойны самого тщательного изучения.

Её фантазия – все собранные данные нужно использовать при построении сценария вашего общения. Придумайте общий сюжет, свой и её образы и основные повороты. Мастерски пошлить – это целое искусство, которому можно и нужно учиться!

Не только слова – грязные словечки – это хорошо, но есть и другие орудия в арсенале ловеласа. Руки-то у вас свободны, и их можно осторожно, по чуть-чуть пускать в ход. Степень грубости и мягкости лучше варьировать в зависимости от настроения – доверьтесь инстинктам.

Не только говорить, но и слушать – в идеале всё нужно почувствовать без слов. Если ваша поссия чувствует себя некомфортно, то лучше на время прекратить ласковую брань и немного отступить. У всех есть предел, и предел вашей дамы вам следует знать.