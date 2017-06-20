Рейтинг мужской растительности на лице по мнению женщин

Мужики, вы когда-нибудь думали поэкспериментировать со своей бородой? Вероятно, вам будут интересны и полезные следующие сведения. Точнее рейтинг.

18. Усы как у Чарли Чаплина

Такой странный вариант растительности под носом является наименее популярным среди женщин. Кто кроме гения немой комедии носил такие усы? Да, он. И он не являлся ловеласом. Женщинам такие усы не нравятся, и лучше не делать себе такие же.

17. Имперские усы

Вы религиозный лидер? Волшебник для детских праздников? Аптекарь XIX века? Троцкий? Тогда лучше откажитесь от таких усов.

16. Заплатка для души

В 90-х такой «кусочек» бороды был популярным, но давайте порадуемся, что это время прошло. Выглядит так, как будто кусочек коричневой или чёрной еды прилип на подбородок.

15. Голландская борода

Пожалуйста, не делайте этого. Конечно, если вы хотите выглядеть как амиш, то можно. Если нет, то это смотрится отвратительно…

14. Фу Манчу

Косите под украинского казака? Или под Халка Хогана? Или же вы мудры, как какой-нибудь китайский философ? В любом случае женщинам это не нравится.

13. Ремень для подбородка

Ещё один странный вариант бороды. Возможно, кому-то идёт, но, скорее всего, никому. Известные люди? Брейвик одно время носил такое убожество.

12. Бакенбарды

Элвис? Это ты? Да не прикалывайся, это ты! Я всегда знал, что ты жив! С такими словами вас будут встречать в людных местах.

11. Бородка якорем

Да, как у Роберта Дауни-младшего. Ему, в общем, идёт. Пойдёт ли вам? Возможно.

10. Морские усы

От такой растительности есть свой прок – их можно в разговоре слегка подкручивать пальцами. Смотрится эффектно. Наверное, это даже кому-то нравится. Пробуйте.

9. Борода кружком

Как правило, такую носят бизнесмены casual-стиля. Они любят пиво, гольф и знают толк в продажах. Смотрится необычно.

8. Козлиная бородка

Иногда такая бородка смотрится хорошо. На мужчинах с тем типом лица. Тайгер Вудс не был таким.

7. Порно-усы

В 70-х годах актёры фильмов для взрослых очень часто носили такие усы. Наверное, кому-то нравится. Наверное, кому-то идёт. Фредди Меркьюри тоже носил такие.

6. Борода Гендальфа

Хотите почувствовать себя волшебником? Тогда отращивайте. Когда-нибудь вы её сбреете, и вас никто не узнает.

5. «файв о клок» — щетина

Дерзкая щетина на лице требует ухода. Иначе она будет казаться не осознанным выбором, а элементарной ленью.

4. Короткая борода

Такой человек производит впечатление душевного, доброго товарища. Смотрится хорошо, и дамам, как правило, нравится.

3. Гладко выбритое лицо

Классика. Этот вариант достаточно хорош для Джеймса Бонда, значит, и вам подойдёт.

2. Средняя борода

Такие носят, как правило, журналисты, хипстеры или бездельники. Она наверняка, обладает творческой аурой.

1. Полноценная борода

Наиболее сексуальный вариант мужской растительности на лице с точки зрения большинства женщин. Человек с полноценной бородой всегда приятен.