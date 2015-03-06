Лучшие травматические пистолеты для самообороны

Задумываешься о выборе эффективного оружия для самозащиты? Несмотря на активные дискуссии, ведущиеся около проблемы создания свободного рынка огнестрельного оружия, воз и ныне там. Отечественное законодательство на сегодняшний день категорически запрещает свободно владение такими устройствами, поэтому, не остается ничего другого, как подыскать себе эффективный травматический пистолет.

«Огнестрел» VS «травмат»

Прежде всего, определимся в понятиях и трактовках. Травматическое оружие отстреливает патроны, заряженные резиновыми пулями. Его основная задача — остановить злоумышленника, нанеся при этом минимальные физические повреждения и увечья. Летальный исход при поражение такой пулей возможен лишь при попадании в голову с расстояния в несколько метров. А вот гладкоствольное или нарезное, в свою очередь, стреляет свинцовыми зарядами, которые вызывают проникающие ранения и смерть. Такие виды огнестрела должны храниться в сейфе для оружия, дабы не натворить бед и быть использованным только по назначению, и при крайней необходимости.

Безусловно, поражающая мощь травматиков достаточно ограничена, однако со своими задачами такое оружие справляется на отлично. Резиновая пуля, попавшая в корпус с 3-5 метров может спровоцировать болевой шок, что позволит на некоторое время обездвижить и дезориентировать противника.

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее удачных и эффективных на наш взгляд травматических пистолетов.

Топ-7 самых мощных «травматов»

«Оса» ПБ-4-1 МЛ

Одна из бесствольных модификаций отечественного травматического оружия. Патроны калибра 18х45 с электронным воспламенением заряда. Мощность первых экземпляров достигала 120 Дж. Первые модели комплектовались резиновыми пулями в 11,6 г веса. После модификации мощность была снижена, дабы не доставлять таких серьёзных увечий. Для точности прицеливания модель оборудована лазерным целеуказателем.

Преимущества:

малые габариты – 130х119х39 мм;

эргономическая рукоять;

один из самых мощных «травматиков».

Недостатки:

магазин на 4 патрона;

низкая скорость перезарядки оружия.

«Стражник» МП-461

Еще одна бесствольная разработка ижевских оружейников, в продаже с 2002 года. Как и в «Осе», патрон воспламеняется от электрического импульса, источником которого служит стандартная батарейка CR2032. Все детали пистолета выпущены из высококачественной пластмассы, что позволило существенно снизить его вес. С 2007 года «Стражник» выпускается со встроенным лазерным целеуказателем, что существенно увеличило прицельную дальность стрельбы.

Преимущества:

небольшой вес;

использование стандартной батареи питания;

возможность отстрела как травматических, так и светошумовых, сигнальных и осветительных патронов.

Недостатки:

патронная кассета на два заряда;

низкая скорость перезарядки оружия.

«Grand Power T12» — словацкий двухрядный 10-ти зарядник

Разработка словацкого конструктора Ярослава Курацина, реплика боевого «К100».

Преимущества:

магазин на 10 патронов калибра 10х28Т;

предусмотрены направляющие для установки дополнительных приспособлений: блока наведения, тактического фонаря, ЛЦУ;

съёмная мушка;

большая дульная энергия, высокая эргономика.

Недостатки:

громоздкая конструкция не для скрытого ношения;

возможны перекосы и недосылы патрона во время стрельбы.

Streamer 2014

Одна из последних разработок турецких оружейников из Target Technologies. Основные детали и узлы пистолета выполнены из прочного сплава ЦАМ (алюминий, цинк, магний), места основного напряжения усилены вставками из армированной стали. Streamer 2014 отстреливает патроны калибра 9 мм Р.А., магазин рассчитан на 14 патронов. Длина конструкции – 154 мм, вес без магазина – 0,63 кг.

Преимущества:

высокая точность, хорошая кучность стрельбы;

небольшой вес;

удачная эргономика конструкции;

емкий магазин на 10-14 патронов;

высокая надежность оружия;

возможность отстрела «не родных» патронов.

Недостатки:

оружие «заточено» исключительно под правую руку.

Ратник 410х45ТК

Классически барабанный револьвер, отстреливающий патроны калибра 410х215; 45 мм Rubber. Отстрелянные гильзы удаляются методом экстракции с помощью помощи откидного барабана. Масса револьвера – 0,5 кг, длина – 60 мм.

Преимущества:

небольшие габариты и вес;

высокая надежность барабанной конструкции;

высокая эргономика.

Недостатки:

магазин на 5 патронов;

низкая скорость перезарядки оружия;

нерегулируемый прицел.

Гроза 021

Четырнадцати-зарядный автоматический пистолет, изготовленный из высококачественной оружейной стали. Отстреливает 9-миллиметровыми патронами травматического действия, либо их аналогами, снаряженными раздражающим газом. Общий вес — 0,830 кг, длина – 18 см.

Преимущества:

10-14 патронный магазин;

высокая надежность рабочих узлов;

регулируемая система прицеливания;

возможность отстрела светошумовых, звуковых патронов.

Недостатки:

громоздкая конструкция не для скрытого ношения.

Иш-пр-69 «Присосыч»

Уникальная разработка российских оружейников компании «ИШХАХА» на базе легендарного пистолета «Макарова». Визуально этот пистолет не отличается от своего старшего собрата, разве что розовые пластиковые накладки на рукоятки. Но это не в счет. Грозное оружие стреляет пластмассовыми стиками, оснащенными мягкими розовыми присосками. Физический вред причинить вряд ли удастся, а вот смерть от смеха гарантируем.

Вывод

На каком бы оружии ты не остановил свой выбор, помни, что лучший конфликт, это тот, который не состоялся. Если же неприятностей не избежать, не стоит забывать первое правило использования оружия: достал – стреляй, в противном случае пистолет будет использован против тебя. Травмат в умелых руках — достаточно грозное оружие, однако и оно не является панацеей при нападении нескольких противников одновременно.