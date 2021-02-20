Mesh – новое слово в сфере AR/AR-технологий

Мы ещё ближе к фильмам о будущем.

Microsoft в рамках проекта Ignite 2021 недавно представила публике своё детище, которое, очень и очень вероятно, станет настоящий прорывом. Программа Microsoft Mesh создана для AR/VR-презентаций и конференций.

В сочетании с ультрасовременно гарнитурой VR/AR люди из разных уголков мира могут работать совместно в среде смешанной реальности с использованием полноразмерных трёхмерных голограмм. Простой сеанс связи теперь выглядит как полное погружение – трёхмерное настраиваемое пространство с реалистичными моделями участников чата. Просто фантастика! Такая крутейшая наглядность открывает новые горизонты в науке, строительстве, искусстве, сфере образования, здравоохранения, промышленном дизайне.