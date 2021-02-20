Классический Мерседес с ультрасовременным двигателем под капотом

Сплав современных тенденций с вечной классикой.
Современная отрасль автомобилестроения неизбежно движется к электродвигателям. Это осознают все. Даже реставраторы, которые имеют дело с раритетными модификациями. Кто-то скажет, что это кощунство – поставить электродвигатель на ретро-автомобиль, но многие уверены, что это новая жизнь для устаревших моделей.
Тюнинг-компания Hemmels, расположенная в Кардиффе, занимается реставрацией ретро-моделей 190SL, 280SL, 300SL и других. И недавно они решились на выпуск 280SL Electric. Инженеры постарались установить 160-сильный электродвигатель, сохранив при этом оригинальные аналоговые приборы, салон и многие детали в ходовой части и КПП.
Запас хода на одном заряде – около 350 км. Цена – 295К долларов. Есть гарантия один год и возможность выбрать цвет кузова и салона.
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