Зашифрованное послание на парашюте марсианского ровера

Посадочный парашют ровера НАСА Perseverance имел на себе головоломку. Её придумал один из членов научной команды миссии Ян Кларк. Во-первых, там есть надпись «совершайте великие поступки» (Dare Mighty Things), написанная двоичным кодом. При этом сам код выполнен в виде белых и оранжевых полос по всему куполу парашюта, диаметров 21 метр. Во-вторых, там есть GPS координаты Лаборатории в Калифорнии, где базируется центр управления миссией.
Идея родилась ещё два года назад. Необходимо было нанести на парашют необычный рисунок или узор для удобства отслеживания ориентации объекта. И вот решили сделать это. При этом о головоломке знали только несколько человек из управления миссией, а остальным предложили решить задачку. Кларк со смехом говорит, что его коллеги через несколько часов разгадали смысл послания, и теперь ему придётся в следующий раз замутить что-то посложнее.
Сама фраза “Dare Mighty Things” – появилась в речи президента США Теодора Рузвельта, а потом её подхватили учёные НАСА.
Также в штабе миссии анонсировали и другие шуточные «пасхалки».
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