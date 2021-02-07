Дом на колёсах. Двухэтажный!

Нечто суперкрутое.

Домом на колёсах уже давно никого не удивишь. А вот дом на колёсах с ДВУМЯ этажами – это уже кое-что. Видимо, так рассуждали инженеры, которые работали над SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition. У этой машины есть выдвижной второй этаж, а также ЛИФТ. Да, лифт в автомобиле.

Китайский производитель фургонов выпустил это чудо техники. Примерная розничная стоимость – 71 тысяча долларов. Изначально это был обычный дом на колёсах, без всяких эксклюзивных фишек. Но потом они разработали Villa Edition. На первом этаже тут полностью оборудованная кухня, ванная комната, гостиная. На втором же располагается беседка с балконом. Которую можно использовать и как рабочий кабинет. На второй этаж нужно подниматься на лифте.

Внешне фургон украшен нестандартным светодиодным освещением и геометрическими футуристическими фигурами.