Gullwing 13000/2 TE – глубоководный любительский батискаф

Для тех, кто в душе Жак-Ив.

Компания Triton является видным производителем профессиональных и частных погружных водных транспортных средств. Они уже выпустили 66-местную туристическую подводную лодку и самый крупный в мире подводный аппарат со сферическим корпусом. И вот теперь они собираются нас удивить исследовательским батискафом 13000/2 TE. «TE» означает Titanic Explorer, исследователь Титаника. Т.е. технически он будет способен погружаться на очень большую глубину – до 4000 метров.

Габариты шасси – 4,4 на 2,7 метра. Корпус – акриловый. Это, кстати, официально самый глубоководный аппарат из акрила. У аппарата имеются крылья, которые облегчают подводное маневрирование и могут служить для установки прожекторов, камер и прочего оборудования. Экипаж – 2 человека. Грузоподъёмность – до 500 кг, не считая экипаж. Освещение – 20 000 люмен. Ходовая часть – 4 двигателя с прямым приводом и суммарной мощностью в 5,5 кВт, плюс четыре дополнительных двигателя. Питание происходит от батареи, заряд которой длится более 12 часов.