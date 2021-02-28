Астрономический календарь на март 2021

Новый месяц будет весьма насыщенным.
- 4 марта – запуск ракеты Ariane 5 ECA для доставки на орбиту спутников связи Eutelsat Quantum и Star One D Место запуска – Французская Гвиана.
- 5 марта – выход астронавтов Кейта Рубинса (США) и Соичи Ногучи (Япония) в открытый космос на МКС. Запланированная длительность – 6,5 часа.
- 6 марта – Меркурий будет в наибольшем удалении от Солнца. Его будет хорошо видно незадолго до рассвета.
- 9 марта – Луна соединится с Сатурном. Ищите парочку в рассветном небе. Убывающая Луна будет примерно на 4 градуса южнее Сатурна.
- 10 марта – Луна теперь уже соединится с Юпитером. Их хорошо будет видно на рассвете.
- 13 марта – Новолуние в 10:21 по Гринвичу.
- 19 марта – передислокация российского спутника Союз МС-17. Спутник планируют отстыковать от модуля Рассвет и состыковать с Рассветом. Вся операция должна занять около 30 минут.
- 20 марта – Весеннее равноденствие. В Северном полушарии наступает астрономическая весна, в южном – осень.
- 25 марта – «Союз» выведет на орбиту Земли группу из 36 спутников компании OneWeb. Место запуска – космодром «Восточный».
- 28 марта – момент максимальной яркости в году Венеры (величина -3,9). На закате её будет хорошо видно над западным горизонтом.
Без точной даты
- С острова Уоллопс в штате Вирджиния стартует миссия NROL-111, в ходе которой на орбиту запустят шпионский спутник ЦРУ.
- SpaceX Falcon 9 доставит очередной груз на МКС. Место старта – мыс Канаверал во Флориде.
- Запуск индийских спутников связи GEO и GISAT Место пуска – космоцентр Сатиш Дхаван в Шрихарикоте.
- Во Французской Гвиане также произойдёт запуск ракеты Arianespace Vega, которая выведет на орбиту спутник связи Pléiades Neo 1 для Airbus.
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