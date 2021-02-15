Полететь в космос за 10 долларов!

Илон Маск приковал к себе взоры всего мира благодаря серии успешных запусков многоразовых космических ракет. При этом его главная цель – существенно снизить затраты на межпланетные путешествия и сделать их хотя относительно доступными для обычных людей. Это, мягко говоря, не так легко, хотя и не является такой уж невыполнимой задачей.

Недавно Маск придумал новый способ сбора средств на дальнейшее развитие своей миссии – лотерея! Теперь каждый может купить билетик за 10 долларов и получить шанс стать членом команды первой полностью гражданской, ненаучной миссии. В проекте также участвует Джаред Исаакман, пилот-рекордсмен и основатель платёжной системы Shift4 Payments. Миссия должна пребывать на орбите 2-4 дня, а затем капсулу с туристами планируется приземлить в районе Флориды, примерно там же, где и обычно приземляются аппараты NASA.

Победитель лотереи, разумеется, пройдёт курс подготовки в тренировочном лагере американских астронавтов. Программа будет обширной – от изучения теоретически возможных ЧП и тренировок в скафандрах до орбитальной механики и моделирования миссии в условиях микрогравитации. Сам Исаакман обещал внести на благо проекта 100 млн долларов личных средств.

Вот ссылка, где можно зарегистрироваться. Победителя объявят в начале марта.