Жилет для тактических игр нового поколения

Это новый рубеж в освоении игровых Вселенных. Уже мало видео происходящее, теперь игроки смогу буквально чувствовать происходящее. Новейшее изобретение в этой сфере – тактильный жилет от bHaptics – Tactsuit X40. Новое слово в игростроении.

Тут распределено 40 точек контакта, и они обеспечивают отклик по всему торсу. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 18 часов игры. Отлично сочетается с консолями и игровыми ПК, плюс идеально сочетается с VR-приложениями. Часть узлов ориентированы на проводную связь, часть – на Bluetooth. Также есть облегчённая версия X16.

Стоимость X40 – 500 долларов.