Самые ожидаемые автомобили 2021 года

В прошедшем году все ведущие автосалоны мира были отменены.В 2021, похоже, жизнь возвращается в привычное русло, и у автоконцернов будет что показать.

Мы собрали десять самых примечательных грядущих новинок:

Lamborghini Huracan STO

Эта красотка дебютировала в конце прошлого года, но продажи для простых смертных миллионеров начнутся только в 2021-м. Двигатель V10 имеет мощность в 640 лошадиных сил. Разгон до сотни всего за три секунды. Внешне угадывается фирменный стиль ломбардцев.

Genesis G70

В 2021-й корейский производитель анонсировал рестайлинг своего G70. Теперь кузов выглядит более агрессивно с широченной решёткой радиатора и футуристичными, раздвоенными фарами.

Ford Mustang Mach 1

Легендарный седан получит ещё одно переосмысление. Узнаваемая форма современными нотками только подчёркивается.

Koenigsegg Gemera

Выпуск этой красоты планировался на весну 2020, но из-за пандемии полноценной машину представят в 2021-м. Мощность двигателя тут просто огромная – 1 723 лошадиные силы. Разгон до 100 км/ч – 1,9 секунды. Максимальная скорость на треке – около 400 км/ч.

Ferrari Roma

Удлинённый капот очертаниями напоминает акулу. 620-сильный двигатель V8 обеспечивает разгон до сотни за 3,4 секунды.

Honda Civic 2022

В конце весны новый Civic планируют выпустить в свободную продажу. Внешне кузов изобилует «прижимными» линия, что делает его похожим на гоночный автомобиль.

Hennessey Venom F5

Прототип нам показали в далёком 2017-м, но в продажу машину пустят только в 2021. Мощность тут просто запредельная – 1842 лошадиные силы. Максималка и вовсе космическая – 500 км/ч.

Subaru BRZ 2022

Новое творение японских мастеров выделяется аэродинамическим кузовом и максимальной скорость в 230 км/ч, что достаточно много для автомобиля, который наверняка в скором времени адаптируют для ралли.

Maserati MC20

За последние 20 лет Maserati сами вообще не разрабатывали машины. И вот это случилось – полностью свой спорткар. Под капотом тут 630 лошадей, максимальная скорость – 320 км/ч, разгон до сотки – 2,9 секунды.

Audi E-Tron GT

Главная фишка этого электро-суперкара – ультрасовременная электронная начинка: бортовой компьютер, куча интеллектуальных датчиков и прочее. Ходовая часть тоже на уровне – разгон до 240 км/ч всего за 3,5 секунды. Запас хода на одной зарядке – 320 км.