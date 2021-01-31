Самые ожидаемые автомобили 2021 года

В прошедшем году все ведущие автосалоны мира были отменены.В 2021, похоже, жизнь возвращается в привычное русло, и у автоконцернов будет что показать.
Мы собрали десять самых примечательных грядущих новинок:
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Lamborghini Huracan STO
Эта красотка дебютировала в конце прошлого года, но продажи для простых смертных миллионеров начнутся только в 2021-м. Двигатель V10 имеет мощность в 640 лошадиных сил. Разгон до сотни всего за три секунды. Внешне угадывается фирменный стиль ломбардцев.
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Genesis G70
В 2021-й корейский производитель анонсировал рестайлинг своего G70. Теперь кузов выглядит более агрессивно с широченной решёткой радиатора и футуристичными, раздвоенными фарами.
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Ford Mustang Mach 1
Легендарный седан получит ещё одно переосмысление. Узнаваемая форма современными нотками только подчёркивается.
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Koenigsegg Gemera
Выпуск этой красоты планировался на весну 2020, но из-за пандемии полноценной машину представят в 2021-м. Мощность двигателя тут просто огромная – 1 723 лошадиные силы. Разгон до 100 км/ч – 1,9 секунды. Максимальная скорость на треке – около 400 км/ч.
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Ferrari Roma
Удлинённый капот очертаниями напоминает акулу. 620-сильный двигатель V8 обеспечивает разгон до сотни за 3,4 секунды.
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Honda Civic 2022
В конце весны новый Civic планируют выпустить в свободную продажу. Внешне кузов изобилует «прижимными» линия, что делает его похожим на гоночный автомобиль.
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Hennessey Venom F5
Прототип нам показали в далёком 2017-м, но в продажу машину пустят только в 2021. Мощность тут просто запредельная – 1842 лошадиные силы. Максималка и вовсе космическая – 500 км/ч.
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Subaru BRZ 2022
Новое творение японских мастеров выделяется аэродинамическим кузовом и максимальной скорость в 230 км/ч, что достаточно много для автомобиля, который наверняка в скором времени адаптируют для ралли.
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Maserati MC20
За последние 20 лет Maserati сами вообще не разрабатывали машины. И вот это случилось – полностью свой спорткар. Под капотом тут 630 лошадей, максимальная скорость – 320 км/ч, разгон до сотки – 2,9 секунды.
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Audi E-Tron GT
Главная фишка этого электро-суперкара – ультрасовременная электронная начинка: бортовой компьютер, куча интеллектуальных датчиков и прочее. Ходовая часть тоже на уровне – разгон до 240 км/ч всего за 3,5 секунды. Запас хода на одной зарядке – 320 км.
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