Новые подробности о MacBook Pro 2021

Обещают выпустить в третьем квартиле нового года.
Инсайдеры рассказали некоторые особенности разрабатываемого в данный момент ноутбука MacBook Pro. В частности, сообщается, что «яблочники» трудятся сразу над двумя версиями, которые будут достаточно отличными друг от друга как внешне, как и функционально.
Экраны у моделей будут 14-ти и 16-дюймовыми. Корпус будет походить над iPhone 12 – плоские грани и острые углы.
В обеих моделях вернут физические клавиши, отсутствие которых не понравилось пользователям. С портами пока не ясно. Сообщается, что вновь появится зарядочный разъём MagSafe, но неизвестно что с коннектором. Если говорит о разъёмах, то вообще обещают их большое количество, чтобы не мучиться с переходниками, но конкретно пока не называют какие именно будут.
Процессоры будут использоваться собственные – ARM. От продукции Intel уже отказались полностью.
Аналитики ожидают рост продаж на 25-30%. Ждём осенью.
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