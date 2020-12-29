6 главных трендов 2021 года в мире технологий

Мир не стоит на месте.

С каждым годом мы глубже и глубже вязнем в технологиях. Они приникают во все сферы нашей жизни. Да, они делают нашу жизнь легче, но иногда за это приходится платить. Вот самые интересные и масштабные тренды, которые будут определять облик мира в 2021 году.

«Облака»

Да, они появились относительно давно, но сейчас наступает их расцвет. Всеобщая самоизоляция подстегнула развитие облачных сервисов. Сухая статистика говорит о не бывалом росте спроса на «облака». Всё говорит о том, что популярность продолжит расти и после частичной или даже полной отмены изоляции.

Приватность

Шпионские скандалы и любительские расследования показали всем нам, как легко добыть приватную информацию – распечатку звонков, сообщения, данные GPS, упоминания ФИО в списках пассажиров. Это всё немало напугало всех нас, даже самых антипараноиков. В связи с этим тысячи разработчиков по всему миру стали уделять куда большее внимания вопросам информационной безопасности – разрабатывают специальные сервисы и приложения, доносят до людей базовые правила безопасности.

Биометрические данные вместо паролей

Ещё раз о безопасности. Ушлые цифровые воришки уже давно умеют воровать пароли и пускать их в своё чёрное дело. Теперь же разработчики уверены, что противостоять этому можно с помощью технологий считывания биометрических показателей – голос, глаза, отпечаток пальца, лицо. Уже сейчас современные смартфоны и компьютеры умеют «узнавать» вас в лицо, а в будущем нас ждёт ещё более глубокое погружение в эти технологии.

Интернет поведения

Этим термином называют совокупность технологий, собирающих о нас данные – поведение, данные о покупках, поисковые запросы, выражение лица и даже разговор с друзьями. Нас уверяют, что это ради нашей же безопасности. Например, так легче выявить и нейтрализовать какого-нибудь преступника или террориста. Но на деле же эти технологии сильно помогают продавать нам товары и услуги.

Расширенная реальность

VR-AR начал своё поход как сугубо развлекательная технология для компьютерных игр. Теперь же это проникает и в более утилитарные сферы – производство, образование, медицина. Футуристы прочат этому направлению бурный рост. Особенно в сфере новостей о семимильных шагах 5G.

Удалёнка

Пандемия показала всему миру, что очень многие рабочие процессы можно и нужно делать удалённо. Считается, что тренд сохранится и после выхода с карантина – многим это даже понравилось. Так остаётся больше времени на себя, а работа в комфортных условиях приносит больше удовольствия.