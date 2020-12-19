Мотоцикл Ural для бездорожья

Российский мотопроизводитель имеет свою аудиторию по всему миру. Недавно они выпустили модель “Gear Up GEO”. Из названия видно, это мот подойдёт геологам и другим людям, работающим вдали от цивилизации.

Базовая модель была почти полностью «содрана» с мотоцикла BMW R71 во время Второй мировой. С тех изменений было совсем мало. Но теперь похоже, россияне всё-таки шагнут вперёд. Пока решили выпустить обновлённый байк ограниченным тиражом (20 единиц).

Теперь мотоцикл будет более приспособленным для бездорожья – увеличенный дорожный просвет, защитные дуги на всех конструктивных элементах, дополнительное освещение, газовые амортизаторы Nitron, рельефные покрышки Heidenau K37, бортовой компьютер с GPS, увеличенное место для багажа.

Окрас тут тоже непростой – геометрический, четырёхцветный камуфляж.

Данная модель уже поступает в продажу по цене в 27К долларов.