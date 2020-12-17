Электроинструмент-мультитул – дрель + лобзик + шлифмашина

Необходимость – мать изобретений. А вот такое качество как «удобство» – это нечто вроде богатенького дядюшки: вполне можно обойтись и без этого, но с этим всё-таки лучше. Особенно в наши дни, когда рынок переполнен в любой сфере, и нужны максимальные ухищрения, чтобы выделиться. Это как раз случай этой вещицы – Modul Drill от Holo Design.
На первый взгляд этот электроинструмент обладает элегантной, футуристичной формой, но в целом – это стандартная дрель. Но оказывается, что это настоящий мультитул. В нём заложена не только функция обычной дрели – после небольших манипуляций она легко превращается в лобзик или орбитальную шлифовальную машину. Добавим, что инструмент беспроводной и имеет несколько цветовых решений.
Пока это только концепт. Надеемся, более массовые производители типа Bosch или Makita не замедлят перенять концепцию.
-
1 Первый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R.2
-
2 9 секс-поз для тех, кто объелся
-
3 Начинаем новую жизнь – 7 ключевых советов
-
4 Год, который мы не забудем – главные события 2020-го
-
5 7 стран, у которых нет своей армии
-
6 6 приложений и сервисов, закрытых в 2020 году
-
7 Портативный игровой компьютер с Windows 10 и процессором Intel Core i7
-
8 Лучшие фильмы 2020 года
-
9 Главный нон-фикшн книги 2020 года
-
10 IKEA решила продавать дома целиком