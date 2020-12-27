Портативный игровой компьютер с Windows 10 и процессором Intel Core i7

Эта вещица без труда справится с GTA V, RDR 2, Death Stranding, Doom Ethernal и многими другими хитами.

Гонконгская компания GPD на краудфандинговой площадке Indiegogo выставила свой новый проект – Win 3, ультракомпактный игровой компьютер.

5,5-дюймовый сенсорный дисплей (разрешение 720p), встроенная QWERTY-клавиатура, стики и клавиши сбоку от дисплея, геймпадные курки, процессор Intel Core i5 или Core i7, оперативка 16 ГБ, 1 ТБ SSD – всё, что нужно, чтобы играть в игры любого жанра, в том числе весьма требовательные.

На корпусе расположено несколько разъёмов – USB 3.2 Type-A, USB-C, слот для MicroSD, HDMI, Ethernet.

Играть с полной зарядкой можно 2-3 часа. При работе в среде Windows гаджет жизнеспособен 6-8 часов. Время полной зарядки – 90 минут.

Корпус будет в двух цветовых вариантах – светло-серый и чёрный. Ожидаемая стоимость – около 800 долларов. Полноценный старт продаж пока затягивается.