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Я разбогател достаточно старомодным способом: был мил с богатым родственником прямо перед его смертью.

— Малькольм Форбс

6 приложений и сервисов, закрытых в 2020 году

bdortmund
28 Дек, 2020 / 249 Просмотров

Прошедший год ознаменовался закрытием сразу нескольких сервисов и приложений. Мы собрали самые заметные:

  • Wunderlist

Популярный планировщик был отключён в мае этого года. Большую часть его функций теперь интегрировали в Microsoft To Do.

  • Mixer

Стриминговая площадка вчистую проиграла конкуренцию Twitch. И была закрыта Microsoft в июле.

  • Abode Flash Player

С 12 января контент этого формата начнут полностью блокировать. Раз и навсегда.

  • Golama

Российский сервис доставки еды одно время был вполне жизнеспособным, но не выжил на рынке, как и его коллеги Foodza и Superbro.

  • Google Play Музыка

Теперь он существует как некая часть YouTube Music, а как самостоятельное приложение уже нет. Google вообще не церемонится с недостаточно популярными приложениями. Уже исчезли Trusted Contacts, Neighbourly, Hire и многие другие. Кстати, есть даже сайт-кладбище для «убитых» приложений и тех, кто ждёт исполнения приговора.

  • Аура

Оказывается, была такая соцсеть. Её запустил «Яндекс», но вовремя понял свою ошибку и закрыл проект в августе 2020-го. Сеть проработала около полутора лет.