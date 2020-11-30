Apple выпустит чёрный матовый MacBook

Похоже «яблочники» хотят стать законодателем мод в данной сфере.

Apple подал патентную заявку, из которой следует, что они готовятся выпустить MacBook в чёрном матовом исполнении. При этом утверждается, что это не будет какое-то покрытие из пластмассы или резины, а светопоглощающий сплав титана, алюминия, и стали. Наверняка после этого последуют и другие продукты бренда в таком же цвете.

В настоящее время базовым цветом для продуктов Apple является полуматовый «космический» серый – Space Gray.