Apple выпустит чёрный матовый MacBook

Похоже «яблочники» хотят стать законодателем мод в данной сфере.
Apple подал патентную заявку, из которой следует, что они готовятся выпустить MacBook в чёрном матовом исполнении. При этом утверждается, что это не будет какое-то покрытие из пластмассы или резины, а светопоглощающий сплав титана, алюминия, и стали. Наверняка после этого последуют и другие продукты бренда в таком же цвете.
В настоящее время базовым цветом для продуктов Apple является полуматовый «космический» серый – Space Gray.
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