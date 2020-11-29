Лучшие новые приложения за ноябрь 2020

Каждый месяц выходят сотни новых приложений, но далеко не все из них заслуживают внимания.

Billey – Subscriptions Tracker

Приложение аккумулитрует данных со всех аккаунтов и выдаёт удобный отчёт, куда и в каком количестве тратятся ваши денежки – онлайн-кинотеатры, такси, стриминговые и музыкальные сервисы и др. Отчёты можно структурировать и делать их ежемесячными, ежеквартальными или ежегодными. Рекомендуем тем, кто следит за своими деньгами.

Heynote

Это очень удобный менеджер задач. Его фишка в том, что он создаёт список проектов, превращает его в картинку и ставит на рабочий стол. Теперь вы точно будете всё успевать и не смахнёте по ошибке важное уведомление.

Muviz Edge

Когда-то winamp-подобные приложения имели функцию абстрактной анимации, которая даже немного подстраивалась под темп вашего трека. Теперь такого нет. Но с этим приложением вы вернёте это – по краям экрана будет разноцветная анимации, когда вы будете слушать музыку на любом вашем проигрывателе.

Poweramp Equalizer

Разработчики очень классного, но дорого плеера Poweramp решили выпустить отдельное бесплатное приложение для звуковых настроек – меломаны оценят большие возможности игры с ползунками.

COVID трекер

Приложении поможет вам анонимно сообщить, что вы сдали положительный тест. Также оно всем, с кем вы контактировали в последнее время, порекомендует сдать тест.

Notice

Отличное приложение для отслеживания новых материалов на нужных вам сайтах. Оно лёгкое, быстро и простое. Теперь вы всегда вовремя получите важную информацию.

Zenchat

Классный групповой чат + список задач. Отлично подходит для коллективной работы.

Fruit Ninja 2

Весёлая игрушка для того, чтобы скоротать несколько минут в метро или пробке и разгрузить закипающие мозги.

Don’t Crash

Ещё одна игра. Цель тут – организовать движение автотранспорта так, чтобы не было аварий и заторов. Игрушка не так проста – придётся повозиться и напрячь голову.

Walls Breaker

Некая смесь пинбола и танчиков. Тут нужно рассчитывать отскок шарика и поражать цели.