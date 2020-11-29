Лучшие новые приложения за ноябрь 2020

Каждый месяц выходят сотни новых приложений, но далеко не все из них заслуживают внимания.
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Billey – Subscriptions Tracker
Приложение аккумулитрует данных со всех аккаунтов и выдаёт удобный отчёт, куда и в каком количестве тратятся ваши денежки – онлайн-кинотеатры, такси, стриминговые и музыкальные сервисы и др. Отчёты можно структурировать и делать их ежемесячными, ежеквартальными или ежегодными. Рекомендуем тем, кто следит за своими деньгами.
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Heynote
Это очень удобный менеджер задач. Его фишка в том, что он создаёт список проектов, превращает его в картинку и ставит на рабочий стол. Теперь вы точно будете всё успевать и не смахнёте по ошибке важное уведомление.
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Muviz Edge
Когда-то winamp-подобные приложения имели функцию абстрактной анимации, которая даже немного подстраивалась под темп вашего трека. Теперь такого нет. Но с этим приложением вы вернёте это – по краям экрана будет разноцветная анимации, когда вы будете слушать музыку на любом вашем проигрывателе.
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Poweramp Equalizer
Разработчики очень классного, но дорого плеера Poweramp решили выпустить отдельное бесплатное приложение для звуковых настроек – меломаны оценят большие возможности игры с ползунками.
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COVID трекер
Приложении поможет вам анонимно сообщить, что вы сдали положительный тест. Также оно всем, с кем вы контактировали в последнее время, порекомендует сдать тест.
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Notice
Отличное приложение для отслеживания новых материалов на нужных вам сайтах. Оно лёгкое, быстро и простое. Теперь вы всегда вовремя получите важную информацию.
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Zenchat
Классный групповой чат + список задач. Отлично подходит для коллективной работы.
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Fruit Ninja 2
Весёлая игрушка для того, чтобы скоротать несколько минут в метро или пробке и разгрузить закипающие мозги.
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Don’t Crash
Ещё одна игра. Цель тут – организовать движение автотранспорта так, чтобы не было аварий и заторов. Игрушка не так проста – придётся повозиться и напрячь голову.
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Walls Breaker
Некая смесь пинбола и танчиков. Тут нужно рассчитывать отскок шарика и поражать цели.
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