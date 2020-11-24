Компания ENVO имеет 18-летний опыт в сфере двухколёсного транспорта. В настоящее время они производят комплекты D-Series и R-Series, которые из любого традиционного велосипеда сделают полноценный электрический.

Но сегодня речь не об этом. Они решили порадовать нас новой разработкой для зимы. Комплект Electric SnowBike сделает из вашего велосипеда электрический снегоход с педальным приводом. В комплект входят контроллер, мотор-редуктор, литий-ионный аккумулятор на 48 В или 17,5 Ач. Выходная мощность – 2000 Вт. Также есть, разумеется, траки, которые монтируются на заднюю ступицу велосипеда. Проходимость обещают большую – можно подняться в гору с наклоном до 20 градусов. Сами гусеницы выполнены из кевлара, резины и аллюминия. Максимальная скорость по ровной поверхности – 20 км/ч. Запас хода – 10 км.

Цена – 2092 доллара.