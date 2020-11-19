Porsche 356 выпуска 1963 года

Модель стала прорывной и очень удачной. Это обусловило большое количество модификаций и всевозможных тюнинг-версий. При этом большую популярность приобретают в последнее время не просто восстановленные до заводского состояния экземпляры, а именно модифицированные единицы.

Этот Porsche 356 1963 года выпустило тюнинг-ателье S Klub. Тут примечательно практически всё – и двигатель Type 4, и сделанный на заказ в единственном экземпляре салон, и многое другое. Для кузова выбрали оттенок светло-серого. На капоте имеются ремни из кожи премиум-класса.

В настоящее время машину выставили на продажу через eBay. Стартовая цена – 150К долларов.