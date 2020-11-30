Астрономический календарь на декабрь 2020

Под конец года небо нас обещает порадовать.
5 декабря – с мыса Канаверал в 16-39 по Гринвичу стартует миссия по доставке грузов Dragon CRS-21 на ракете SpaceX Falcon 9.
6 декабря – индийская организация космических исследований планирует вывести на орбиту спутник связи CMS 1.
11 декабря – с Байконура на ракете «Союз» на МКС отправится «грузовик» «Прогресс 77П».
13-14 декабря планируется пик метеорного потока Геминиды.
14 декабря – лунное затмение, единственное в текущем году. Будет видно на юге Южной Америки.
17 декабря – растущая Луна соединится с Юпитером примерно в 04:30, а ещё через несколько часов – с Сатурном (05:20 по Гринвичу). Троицу будет видно на юго-западе после захода солнца.
17 декабря – российский «Союз» с космодрома «Восточный» отправит на орбиту 36 спутников связи OneWeb.
21 декабря – В 9:47 GMT будет солнцестояние, т.е. официально первый день зимы в северном полушарии, и лета – в южном.
21 декабря – в вечернем небе соединятся Сатурн и Юпитер, в 13:24 по Гринвичу.
21-22 декабря – Метеорный поток Урсиды, пик.
23 декабря – растущая Луна сольётся с Марсом в 18:31 GMT. Ищите парочку на востоке после захода солнца.
28 декабря – французы с гвианского космодрома запустят на орбиту военный разведывательный спутник Composante Spatiale Optique (CSO-2).
29 декабря – Полнолуние, точнее «Холодная Луна». Лучше всего будет видно в 03:28 по Гринвичу.
Без точной даты:
- 77-й по счёту корабль «Прогресс» отправится на МКС с Байконура на ракете «Союз».
- Шпионский спутник США на ракете Delta IV Heavy стартует с мыса Канаверал.
- Турецкий «связник» Turksat 5A отправится на орбиту на борту SpaceX Falcon 9 с того же мыса Канаверал.
- Индийская ракета SSLV отправится в свой первый испытательный полёт.
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